Messi neemt definitief afscheid van Barcelona en sluit transfer naar PSG niet uit

Het afscheid lijkt evenwel onomkeerbaar. De onderhandelingen over een nieuw contract, dat afliep op 1 juli, braken af kondigde de club vorige week aan. Barcelona kan zijn reusachtig salaris - de voorbije vier jaar verdiende Messi 555 miljoen euro - niet meer betalen. De club torst een schuld van bijna 1,2 miljard euro en is door de strenge financiële fairplayregels gedwongen om in zijn loonmassa te snoeien. En het eerste slachtoffer is Messi.