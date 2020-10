'Met Ridley en Merckx staan we aan de kant van de winnaars'...

De fietsproducent Belgian Cycling Factory – bekend van Ridley en Eddy Merckx – is dit jaar ondanks de lockdowns op weg naar een recordomzet van 40 miljoen euro. ‘We zetten twee assemblagelijnen bij. Volgend jaar mikken we op 15, misschien 20 procent groei.’

‘Drie overwinningen in de Tour de France. Daar ben ik blij mee. Daar had ik op voorhand voor getekend’, zegt Jochim Aerts, de oprichter en CEO van Belgian Cycling Factory (BCF).

Met de merken Ridley en Eddy Merckx is het bedrijf via de wielerploegen Lotto-Soudal en AG2R goed vertegenwoordigd in het profpeloton. Het is dé manier om de Belgische fietsen in de schijnwerpers te zetten. Dat lukt vrij goed. Tussen het grote geweld van Amerikaanse reuzen als Trek en Specialized houdt Belgian Cycling Factory zich meer dan staande in de markt van wat Aerts ‘performancefietsen’ noemt. Racefietsen van 1.000 tot 10.000 euro. Mountainbikes. Gravelfietsen. En vanaf volgend jaar ook elektrische varianten.

‘Andere merken hebben die focus op performance verloren. Bij ons is dat de kern’, klinkt het. In ons land palmt het bedrijf zowat 15 procent van die marktniche in, en het is in opmars in heel Europa.

Vorig jaar leverde dat een omzetgroei van 15 procent op tot 38 miljoen euro. Dit jaar loopt dat mogelijk op tot 40 miljoen euro. Een groei van 5 procent. ‘Het coronavirus remde ons af. Zonder de lockdowns zouden we gemakkelijk over 40 miljoen gegaan zijn, maar dat is nog altijd ons streefcijfer. We hebben de orders, maar het is hier alle hens aan dek om de bestellingen zo snel mogelijk buiten te krijgen’, aldus Aerts.

‘Hier’ betekent het Limburgse Beringen, waar het bedrijf met 80 werknemers fietsen lakt, assembleert en personaliseert volgens de wensen van de klant.

De lockdowns in het voorjaar troffen de fietsenindustrie in het hart. ‘Maart, april en mei zijn normaal onze topmaanden, en net dan viel alles stil’, zegt Aerts. ‘80 procent van onze klanten - de fietswinkels - moest verplicht de deuren sluiten. Er is paniek geweest, maar het is daarna snel weer op gang gekomen.’

‘Veel mensen hebben het bewegen en sporten ontdekt of herontdekt. Fietsen is fysiek toegankelijker dan lopen omdat het de gewrichten spaart. Maar nieuwkomers kopen niet meteen de allerbeste fiets, waardoor vooral de vraag naar instapmodellen, onder 2.500 euro, enorm gestegen is. De verkoop in het duurdere segment blijft achter. Andere spelers in de sector hebben met elektrische fietsen en stadsfietsen een veel grotere sprong gekend dan wij, maar ik ben blij dat we in deze crisis aan de kant van de winnaars staan.’

Na de lockdowns liepen de bestellingen zelfs zo snel binnen dat de productie niet kon volgen. ‘Die achterstand inhalen is niet evident. Fietsen assembleren is geen rocket science, maar vergt wel wat kennis en ervaring. Daar kan je niet van de ene op de andere dag interim-personeel op zetten.’

Extra jobs

Aerts, die voor 2021 mikt op een groei van 15, misschien zelfs 20 procent, brengt alles in gereedheid om ten laatste in december twee nieuwe assemblagelijnen op te starten, goed voor 10 à 15 extra jobs. ‘Dat is nodig met de groei die we voor ogen hebben. We starten die lijnen op om nooit meer stil te leggen.'

De ondernemer ambieerde vroeger een carrière als profrenner, maar schoot net tekort. In zijn garage begon hij dan fietsen te lakken, en stampte in 2000 met Ridley een eigen merk uit de grond. Met een uitgebreid gamma stortte hij zich in de toen opkomende markt van aluminiumfietsen en werd meteen een naam in de sector.

Ondernemer Paul Kumpen was een van de eerste financiers van Ridley, maar Aerts kocht diens belang over, samen met de investeringsmaatschappij LRM en een Taiwanees bedrijf. Kumpen vond dat Ridley alleen kans maakte als topmerk in een groter bedrijf, een beetje zoals Porsche in de Volkswagen-groep. ‘Er was toen interesse in Ridley. Zeker, maar ik wou het niet loslaten. Ik kende misschien niet veel van de wereld, maar wel van de wielerwereld. Ik blijf erin geloven dat we als zelfstandig bedrijf kunnen scoren. Ik denk dat we dat ook aan het bewijzen zijn. Maar we zijn er nog niet.’

Op naar 100 miljoen

100 miljoen euro omzet. Daarop mikt Aerts op termijn. ‘Dat is niet van willen, maar van moeten om op termijn een bestaansrecht te hebben. Of je 1.000 of 10.000 fietsen verkoopt, de kosten voor wielersponsoring, digitalisering en onderzoek blijven even hoog’, zegt Aerts. Dat is ook te zien in de resultatenrekening. Vorig jaar boekte BCF slechts 0,8 miljoen euro bedrijfswinst. ’We hebben heel wat vaste kosten, maar na de groei van de voorbije jaren zitten we met de huidige omzet op een kantelpunt.’

Het rotjaar 2017 is intussen vergeten. Toen slikte het bedrijf een zwaar verlies door het faillissement van enkele distributeurs in Japan en de VS. Sindsdien ligt de focus weer helemaal op Europa. Plannen om ook assemblage in de VS op te starten, zijn on hold gezet. De VS zijn nochtans de grootste fietsenmarkt ter wereld, maar tegelijk de thuismarkt van de fietsmultinationals. ‘Als we in Europa 100 euro investeren, dan maken we daar gegarandeerd 300 euro omzet mee. In de VS is dat een groot vraagteken. De VS staan nog op onze radar, maar niet voor meteen. Er zijn nog genoeg mogelijkheden in Europa’, zegt Aerts.

600 verkooppunten Het aantal verkooppunten in Europa is in enkele jaren gestegen van 250 naar 600.

Het aantal verkooppunten in Europa steeg de voorbije jaren van 250 tot 600. ‘We gaan richting 700 dealers volgend jaar’, zegt Aerts. Bovendien begint de overname van het fietsmerk Merckx te renderen. Aerts kocht het toen nog kwakkelende merk over van de Palm-familie Toye. Hij zette weer Eddy Merckx – in plaats van Merckx – op de fietsen, voerde stalen frames in en zette het in de markt voor de meer ‘alternatieve fietser’. Eddy Merckx surft nu mee op het grotere dealernetwerk en levert al 10 procent van de omzet.

Racefietsen blijven de bread and butter van BCF, maar gravelfietsen zijn in opmars. ‘We zijn zeven jaar geleden op die trein gesprongen toen bijna niemand gravelfietsen kende. Intussen zijn ze in Duitsland en het VK al belangrijker dan racefietsen voor ons’, zegt Aerts, die ook naar de lancering van elektrische fietsen kijkt. Onder andere een heel sportieve stadsfiets en een full suspension mountainbike voor de ruigste parcours. ‘Daarmee moeten we het groeiritme van 15 procent ook in 2022 kunnen aanhouden.’