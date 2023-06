Michèle Sioen is al bijna 20 jaar een van de weinige vrouwelijke captains of industry in ons land, en werd daar deze week voor gelauwerd met een Vlerick Award. Ze is een vurig pleitbezorgster voor de Europese industrie. ‘Zodra die weg is, zal het generaties duren voor ze terugkeert. Europa moet zich daarvan bewust zijn.’