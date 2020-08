Mijnheer Zee redt de zomer

Het Chinese Intex is de marktleider in opzetzwembaden. ‘We zijn nagenoeg volledig uitverkocht in Europa en de VS’, klinkt het.

Door de voorbije hittegolf en de coronacrisis kochten we dit jaar met zijn allen al meer dan 150.000 opbouwzwembaden bij het Chinese Intex. Een gigantisch aantal, waar vooral een mysterieuze aandeelhouder rijk van blijkt te worden.

Thierry Vandeplassche moet zowat de enig Belg zijn die de voorbije dagen niet per se in een zwembad wilde plonzen om af te koelen. Als verantwoordelijke aan- en verkoop bij de West-Vlaamse speelgoedverdeler Simba-Dickie, de exclusieve distributeur van de bekende Intex-zwembaden, heeft hij er een bijzonder drukke periode op zitten. ‘Ik heb zelfs zo geen zwembad in de tuin staan’, lacht hij. ‘We hebben geen kinderen. Maar misschien wil ik het ook niet omdat het mij te veel aan mijn werk doet denken. Ik geniet nu eindelijk van mijn vakantie, dat was hoognodig.’

Werk was er de voorbije maanden genoeg. Toen bij het begin van de lockdown duidelijk werd dat we de zomer grotendeels in eigen land gingen doorbrengen, explodeerde de vraag naar zwembaden. Begin april stelden zwembadbouwers al dat de vraag twee keer zo hoog lag als vorig jaar. Maar zo’n buitenzwembad is niet voor iedereen haalbaar: de prijs schommelt tussen 50.000 en de 80.000 euro.

'Next best thing'

Heel wat Belgen kozen de voorbije maanden voor ‘the next best thing’: een opzetzwembad. Terwijl we ons enkele jaren geleden nog tevreden stelden met een opblaasbaar ploeterbadje om tijdens een hittegolf wat af te koelen, volstaat dat al lang niet meer.

Opzetzwembaden, de variant waarbij een zeil van kunststof wordt vastgeklikt aan een metalen frame, zijn meer dan ooit de norm in deze tak van de zwembadbusiness. Tot groot chagrijn van de watermaatschappijen, die in tijden van dreigende schaarste het waterverbruik net willen terugdringen. Een populair opzetmodel van 5,49 meter op 2,79 en 1 meter hoog bevat al snel iets meer dan 15.000 liter. Maar Intex, marktleider in dit soort opzetbaden, beleeft gouden tijden.

Schermvullende weergave Hoe groter hoe liever, is dit jaar de trend bij de Belgen die zich een opzetzwembad aanschaffen. ©Annemiek Mommers

‘Ik schat dat we daar dit jaar al meer dan 150.000 stuks van hebben verkocht in België’, zegt Vandeplassche. Simba-Dickie, dat in Aalbeke ligt, verdeelt al sinds jaar en dag Intex-materiaal aan winkelketens zoals Dreamland, Fun, Brico en e-commercebedrijven. ‘Klanten wilden het dit jaar trouwens steeds groter. Bij vierkante zwembaden lijkt een lengte van zo’n 5 meter de norm. Mensen investeren ook in duurdere filters en andere accessoires zoals zwembadverwarming.’

Dan hebben we het alleen nog maar over de bovengrondse opzetzwembaden gehad. Ook de opblaasbare jacuzzi’s gaan als zoete broodjes over de toonbank: dit jaar verkocht Simba-Dickie zo’n 30.000 Intex-bubbelbaden in België. Afhankelijk van het model variëren de prijzen van enkele honderden euro’s tot bijna 3.000 euro.

Mysterie

Niet alleen de Belgen brengen tegenwoordig hun dagen al plonzend door. Door corona en de hete zomer zag Intex de verkoop wereldwijd exploderen, zegt Michaela Perinova, die vanuit Praag de Europese verdeelcentra voor Intex leidt. ‘Je ziet trouwens dat de smaken per land verschillen,’ stelt ze vast. ‘Belgen en Tsjechen kopen grotere zwembaden dan Nederlanders, die doorgaans kleinere tuinen hebben. En in België zijn de opblaasbare jacuzzi’s vooral populair in het Franstalige landsgedeelte.’

Het moet Tien P. Zee allemaal als muziek in de oren klinken. De van oorsprong Taiwanese entrepreneur stampte Intex begin jaren 70 uit de grond en is er samen met zijn echtgenote nog altijd de enige aandeelhouder van.

Wie ‘Mr. Zee’, zoals hij wordt genoemd, precies is, is een mysterie.

Wie ‘Mr. Zee’, zoals hij wordt genoemd, precies is, is een mysterie. Op het net is amper iets terug te vinden over de man, en ook de Intex-medewerkers zijn karig met informatie. Perinova kan alleen vertellen dat de man chemicus van opleiding is, en zich al in de jaren 60 op opblaasbare zwembaden stortte.

Vandaaruit werd het Intex-imperium opgebouwd. Een multinational met vestigingen in China, Hongkong, de Verenigde Staten en Europa die een omzet van meer dan 1 miljard dollar draait. Behalve opzetzwembaden en kleinere opblaasbare baden maakt Intex de meest uiteenlopende dingen. Kijk even rond op zolder of in uw tuinhuis: de kans is groot dat de strandbal, de opblaaskrokodil of de luchtmatras die er rondslingert door Intex werd gemaakt.

15.000 werknemers in China

‘We produceren alles in onze fabrieken in Xiamen, een havenstad op zo’n 1.000 kilometer van Sjanghai’, zegt Perinova. ‘In totaal werken ongeveer 15.000 arbeiders voor Intex. Die maken nagenoeg alles: we kopen de grondstoffen en produceren de plastic zeilen voor de bodem en de zijwanden van de banden, de metalen frames, … noem maar op. Alleen het materiaal voor de verpakking maken we niet altijd zelf.’

Die manier van werken helpt natuurlijk enorm om de kosten te drukken. Maar hoeveel Intex precies verdient aan de zwembadboom, blijft een goedbewaard geheim. De groep staat niet op de beurs, jaarverslagen zijn niet voorhanden.

Mijnheer Zee heeft de zomer van heel wat Belgen gered. Maar wie nog een Intex-bad op de kop wil tikken, zal het niet gemakkelijk hebben.

Hoofdaandeelhouder Tien P. Zee contacteren lijkt ook onbegonnen werk. De man leidt dan wel geen kluizenaarsbestaan, hij wil het liefst van al onder de radar blijven. ‘Hij reist af en toe wel naar Europa. Ik ontmoet hem regelmatig’, zegt Vandeplassche. ‘Maar hij is heel moeilijk te bereiken. Hij is al wat ouder en verblijft grotendeels in de VS.’

De entrepreneur blijkt in het Zuid-Californische Long Beach te wonen, waar hij flink wat vastgoed bezit en ook donateur blijkt aan de nabijgelegen Whittier-universiteit. Via een Intex-fellowship kunnen jaarlijks drie studenten van die universiteit een tiental weken aan de slag in de callcenters van de Chinese Intex-fabriek in Xiamen.

Wachten tot volgend jaar

Mijnheer Zee heeft de zomer van heel wat Belgen gered. Maar wie nog een Intex-bad op de kop wil tikken, zal het niet gemakkelijk hebben. Online winkels hebben amper nog iets in stock en ook bij de klassieke winkels lopen de schappen snel leeg. ‘We zijn nagenoeg volledig uitverkocht in Europa en de VS,’ bevestigt manager Perinova. ‘En de vraag blijft zo groot dat onze productie niet kan volgen. Wie nu bestelt, moet allicht tot volgend jaar wachten voor zijn opzetzwembad er is.’