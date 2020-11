'Misschien moeten we het horecaverhaal laten vallen'

‘Diversiteit heeft ons in de eerste lockdown gered. Daar zetten we nu weer op in', zegt Yo De Beule van de biokwekerij Duizenblad uit Ternat.

Duizenblad is het ecologisch tuinbouwbedrijf van Yo De Beule en teelt vooral kruiden en bloemen voor nichemarkten. 'We verkopen een breed aanbod aan ingrediënten voor creatieve chefs en lokaal geteelde biobloemen voor ecofloristen', zegt ze.

Maar ook Duizendblad is niet immuun voor de coronacrisis. ‘Voor de eerste lockdown zag het seizoen er veelbelovend uit. We hadden meer geteeld dan vroeger en ook meer afnemers. Op het veld stonden 20.000 tulpen klaar om geoogst te worden. Maar door de coronacrisis viel 75 procent van de normale verkoopkanalen weg. We hebben die tulpen allemaal zelf gebusseld, online verkocht en lokaal geleverd. Dat heeft enorm veel werkuren en benzine gekost, maar we zijn alle bloemen kwijt geraakt', zegt De Beule opgelucht. 'Op die manier heb ik toch 50 procent van de normale omzet voor maart en april kunnen realiseren.'

Ook de verkoop van kruiden kelderde. ‘De helft van onze omzet komt van de horeca, via restaurants of via de groothandel. Plots viel dat allemaal weg. We stonden aan het begin van het daslookseizoen. Dat tekent tot half april voor een groot deel van de inkomsten. Hetzelfde geldt voor zeekool. Voor chefs zijn dat topproducten, maar een thuiskok kan daar niet mee overweg.’

Veel van De Beules vaste klanten verkeren in moeilijkheden en kunnen de facturen niet tijdig betalen. Startende restaurants twijfelen of ze überhaupt nog herbeginnen. ‘De lockdown zal nog lang nazinderen: mensen zijn bang om op restaurant te gaan. Dat zagen we ook na de aanslagen in Brussel. Het heeft toen meer dan een jaar geduurd eer de restaurants weer hun normale omzet draaiden.’

Voor het teeltplan van volgend jaar houdt De Beule rekening met nog meer horeca-lockdowns. ‘Dit is nog niet voorbij. Misschien laten we het horecaverhaal wel volledig vallen en gaan we voluit voor bloemen.’