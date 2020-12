Mithra fors lager na aankondiging kapitaalronde

Het Luikse farmabedrijf Mithra hoopt met een converteerbare obligatie 125 tot 150 miljoen euro op te halen bij institutionele beleggers. De emissie doet de koers 10 procent lager gaan.

Mithra is de jongste in de rij om gebruik te maken van het soepelegeldbeleid van de Europese Centrale Bank. Het doet dat met de uitgifte van converteerbare obligaties ter waarde van 125 miljoen euro, met de optie dat op te trekken met nog eens 25 miljoen euro. Het papier, in coupures van 100.000 euro, heeft een looptijd van vijf jaar en biedt een coupon van 3,50 à 4,25 procent. Rond 17 december zou de operatie rond moeten zijn.

De koers waartegen de obligaties kunnen worden omgezet in aandelen wordt vandaag bepaald en zal een premie van 25 à 30 procent vormen op de gemiddelde koers van vandaag. De verklaring voor de forse duik is wellicht ook daar te zoeken. Wat wel vaker gebeurt, is dat intekenaars op zo'n converteerbare obligatie tezelfdertijd de 'onderliggende' aandelen shorten om het risico op een koersdaling af te dekken. Hoe lager de beurskoers vandaag, hoe beter voor de intekenaars op de obligatie.

Met het opgehaalde geld wil Mithra de extra uitgaven dekken van het fase 3-onderzoek naar de hormoonbehandeling Donesta, een mogelijk blockbustermedicijn tegen opvliegers. Als de resultaten meevallen, kan Mithra in 2023 een aanvraag tot marktlancering voor Donesta indienen.

De bijkomende middelen zijn ook nodig voor de opvolgstudies na de lancering van Estelle, de anticonceptiepil die komend jaar ook in de VS op de markt moet komen. En naast een reeks andere onderzoeks- en operationele kosten hebben de vroegere aandeelhouders van Uteron Pharma nog recht op een deeltje van de koek omdat bepaalde cashdrempels behaald zijn, verduidelijkt Mithra in een persbericht.