Modeontwerper Pierre Cardin overleden

De Franse modeontwerper en industrieel Pierre Cardin is dinsdagochtend in Parijs overleden. Hij werd 98 jaar.

Cardin, de zoon van Italiaanse immigranten, stond bekend als een pionier van de prêt-à-porter. Hij was een van de eerste modeontwerpers die het shop-in-shopprincipe toepaste in een grootwarenhuis en die mannen op de catwalk liet lopen.

Schermvullende weergave ©AFP

De Franse ontwerper was vooral een van de pioniers van het licentiesysteem in de modewereld. Voor de productie van zijn kleren en accessoires sloot hij contracten af met andere producenten en streek hij een deel van het geld op. Naast kleding en accessoires plaatste hij zijn naam op tal van andere zaken, van sigaretten over parfums tot zelfs mineraalwater. Producten die over de hele wereld verkocht werden.

Cardin werd geboren in 1922 nabij Venetië. Zijn familie vertrok toen hij twee was naar Frankrijk, op de vlucht voor het fascisme in Italië. Op zijn veertiende begon Cardin als leerjongen bij een kleermaker. In Parijs studeerde hij architectuur en ging hij aan de slag bij het modehuis Paquin. Nadien kwam hij terecht bij de modeontwerpster Elsa Schiaparelli en in 1946 bij Christian Dior.

In 1953 stelde Cardin zijn eerste vrouwencollectie voor. Het jaar nadien opende hij zijn eerste boetiek in Parijs, 'Eve'. Nadien volgde 'Adam' voor mannen. Al snel richtte Cardin zich ook op Azië. In 1957 ging hij voor het eerst naar Japan, dat toen nog in volle heropbouw was. Vanaf 1979 organiseerde hij ook modeshows in China.

Intussen had Cardin volop ingezet op het licentiesysteem, dat hij ook de jaren nadien doorzette. Volgens The New York Times droegen in 2002 zowat achthonderd producten zijn naam, goed voor een omzet van 1 miljard dollar uit een verkoop in meer dan 140 landen.