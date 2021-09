‘Netwerken zonder handdruk of kus? Dat gaat toch helemaal niet’

Reanimeren we de handdruk, gaan we definitief voor het stuntelige vuistje of kiezen we voor een compleet nieuwe manier van begroeten? Op zoek naar de etiquetteregels voor het postcoronatijdperk. ‘Je wil toch niemand schofferen door een uitgestoken hand te weigeren?’

‘Het is veel te lang geleden, maar we zijn terug. Vrienden, pak het ervan en netwerk erop los vanavond.’ Met enthousiasme verwelkomt de gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen ruim honderd ondernemers en lokale politici op de oever van het Albertkanaal in Herentals in een hippe zomerbar die toepasselijk ‘Jardin Albert’ gedoopt werd. Aan het begin van elk werkjaar organiseert de ondernemersorganisatie overal in Vlaanderen gelijkaardige evenementen om het bedrijfsleven samen te brengen. In het Kempense groen zien we de genodigden vrolijk vuistjes, ellebogen en hoofdknikjes uitwisselen, bij een glas en wat fingerfood. En het valt op: ook de handdruk maakt stilaan opnieuw zijn opwachting.

Wacht. De handdruk? De dwingende hygiënemaatregelen om het coronavirus onder de duim te krijgen zouden van het handen schudden toch een relict van het verleden maken? Tenminste, dat dachten - of hoopten - medische experts. ‘Ik denk niet dat we ooit nog de handen moeten schudden’, zei de Amerikaanse Witte Huis-adviseur Anthony Fauci vorige zomer. Ook de Belgische topviroloog en speciaal corona-adviseur van de Europese Commissie Peter Piot was die mening toegedaan. ‘Een handdruk als begroeting gaat al lang mee in onze cultuur, maar er zijn ook culturen waar dat niet zo is.’

Traditiebreuk

‘Dat klopt. De invulling van een begroeting is cultureel bepaald’, stelt biologisch psycholoog Rudi D’Hooge (KU Leuven). Hij geeft het voorbeeld van India, waar mensen elkaar groeten met het namasté- gebaar en een kleine buiging. ‘Ook Japanners zullen elkaar niet snel aanraken. Als je een Japanse zakenpartner de hand wil schudden, komt dat voor hem nogal invasief over. Toch is de handdruk een westerse traditie die ik niet snel zie verdwijnen. Het is een belangrijke binnenkomer om contact te hebben met elkaar.’

Wim Brillouet knikt heftig als we hem de woorden van de professor voorleggen. ‘Veel ondernemers hebben heimwee naar de handdruk’, zegt de manager belangenbehartiging van Voka Mechelen-Kempen, terwijl enkele bedrijfsleiders op de achtergrond banden smeden en zich - toch met enige afstand van elkaar - aan een selfie wagen. ‘Bij zakencontacten heeft de handdruk een grote betekenis. Op avonden als deze steken mensen de koppen bij elkaar en sluiten ze belangrijke deals, die vervolgens met een stevige handdruk bezegeld worden. Meerdere gemeente- coalities zijn hier de afgelopen jaren gesmeed en afgeklopt’, maakt hij zich sterk.

Tijdens de avond zien we meerdere mensen handjes schudden, zij het altijd met enige schroom. Twee casual chic geklede dertigers herkennen elkaar in de massa, benaderen elkaar, twijfelen een seconde en wagen zich uiteindelijk aan een stevige handdruk. Ook professor D’Hooge kan ervan meespreken. ‘Het is altijd boeiend om te zien. Zelf heb ik een tijd geleden afgesproken met enkele goede vrienden. Toen we aankwamen, ontstond heel even een onwennige sfeer. ‘Ja, we zullen maar een hand geven, zeker’, brak een van mijn vrienden het ijs. Om maar te zeggen: de coronacrisis betekende een breuk in onze traditie.’

Ook de netwerktijger Youssef Kobo herkent het onwennige tafereel. De oprichter van het jongerenplatform A Seat At The Table tekende afgelopen maandag present op Voka Rentrée XL, het grootste netwerk- evenement dat de ondernemersorganisatie in de hoofdstad organiseert. ‘Niet alleen voelde het redelijk onwennig om met zoveel mensen zonder mondmasker in één zaal te staan, ook qua sociale codes was het wat zoeken’, zegt hij. ‘Standaard begroet ik mensen met een vuistje of een elleboog, maar ik heb ook enkele handen geschud. Je kan een kennis toch niet in verlegenheid brengen door een uitgestoken hand af te slaan?’

Het doet denken aan Waregem Koerse, de West-Vlaamse paardenhoogmis van twee weken geleden. Tijdens de talrijke netwerkrecepties in de viptenten waren situaties te zien waarbij een jonge vrouw een vage kennis nogal voortvarend begroette met een aanstormende kus. ‘Ho, zitten we al zover’, flitste duidelijk door het hoofd van ‘het slachtoffer’, om de lichte huivering vervolgens toch te onderdrukken. D’Hooge lacht. ‘Als die laatste dat niet had gedaan, kon de andere er misschien een wrang gevoel aan overhouden. De begroeting is een van de manieren om de incrowd te bepalen. Wie de impliciete regels kent, is ‘iemand van ons’, denken we onbewust.’

Intussen houdt zowat elke doorgewinterde netwerker een begroetingsstrategie achter de hand om niemand voor het hoofd te stoten. Terwijl Kobo veiligheidshalve een vuistje klaarhoudt, zweert Conny Vandendriessche weer bij een handdruk. ‘Als de andere persoon daarmee instemt’, zegt de medeoprichtster van de grootste Belgische uitzendgroep, House of HR. ‘Ik toets dat al- tijd af. Soms expliciet - wat kan er? -, maar vaak verloopt dat gewoon zonder woorden. En kussen? Absoluut. Online netwerken zonder handdruk of kus, voor mij werkt dat niet.’

‘Hugs and kisses’

Professor D’Hooge is een fan van de directe aanpak. Hij trekt een analogie met de Duitsers, die ietwat pompeus bepalen of ze elkaar ‘Siezen’ - met ‘u’ aanspreken - of ‘duzen’ - het informelere ‘je’. ‘Zeker in professionele relaties gebeurt dat heel vaak. Waarom trekken we dat niet door? ‘Goeiemorgen, schudden we elkaar de hand, of wat doen we?’ Over een vaccinatiestatus zou ik niet beginnen, maar dit is een attente oplossing om te polsen naar de manier waarop je elkaar gaat begroeten.’

