'Niemand weet echt wat mag en wat niet'

Survivalkits voor werknemers samenstellen, Facebook-berichten naar de klanten sturen en iedere ruimte in het bedrijf afplakken met de nodige afstandsmarkeringen. In tal van ondernemingen is het alle hens aan dek om maandag zo veilig mogelijk te kunnen herstarten na zeven weken coronalockdown.

‘Soms moet je je bezighouden met de stomste dingen’, lacht CEO Joeri Lieten van de Limburgse autoruitenhersteller Autoglass Clinic. ‘Wat moet je bijvoorbeeld doen als twee werknemers door dezelfde deur willen gaan?’

Sinds de Nationale Veiligheidsraad vorige week besliste dat alle bedrijven vanaf 4 mei het werk kunnen hervatten, was het bij talloze ondernemingen alle hens aan dek om klaar te zijn voor hun comeback in coronatijden. En dat levert soms onverwachte vragen op. 'Je denkt natuurlijk al langer na over hoe zo’n heropstart er zou uitzien. Maar we konden pas echt een versnelling hoger schakelen na de beslissing van de Veiligheidsraad', zegt Lieten.

Alleen receptionisten

Onze medewerkers krijgen een survivalkit met daarin handgel, mondmaskers en handschoenen. Joeri Lieten CEO Autoglass Clinic

Autoglass Clinic nam de meest uiteenlopende maatregelen om alle socialdistancingregels zo goed mogelijk te respecteren. 'Naast meerdere ingangen voor de personeelsleden krijgt iedereen ook een survivalkit', legt Lieten uit. ‘Dat is een pakket met daarin handgel, mondmaskers en handschoenen. Op die manier willen we vermijden dat meerdere mensen tegelijk materiaal in de stockageruimte gaan halen.’ Toch kan je niet altijd vermijden dat werknemers op minder dan anderhalve meter bij elkaar komen. ‘Voor het snijden of plaatsen van grote ramen moet je met twee zijn. Dan is een mondmasker natuurlijk verplicht. Het zal een gewoonte worden voor onze monteurs.’

Schermvullende weergave Het survivalpakket dat de werknemers van Autoglass Clinic maandag ontvangen. ©Debby Termonia

‘We weten absoluut niet of we maandag weer veel telefoons zullen krijgen van klanten’, zegt afgevaardigd bestuurder Henri de Hemptinne van CIAC. De autogroep is verdeler van de merken Toyota, Lexus en Ford in Gent en Aalst en heeft ook een eigen carrosseriebedrijf. Net als alle andere ondernemingen mag ook CIAC in deze eerste fase van de herstart alleen bedrijfsklanten bedienen. 'Op enkele technici na zullen maandag alleen de medewerkers van onze receptie naar hier komen', legt de Hemptinne uit. ‘We willen herbeginnen door eerst afspraken met klanten vast te leggen. Via berichten op Facebook hebben we de voorbije dagen al bekendgemaakt dat we maandag weer openen.’

Sleutels in het bakje

Een garage herstarten is allesbehalve evident, benadrukt de Hemptinne. ‘Niemand weet exact wat mag en wat niet. We bedachten onder meer aparte procedures voor klanten die hun wagen komen afleveren. Zij moeten hun sleutels in een bakje deponeren. Daarna ontsmetten we die. En als een mechanicus met de wagen moet rijden, moet hij eerst een plastic hoes over de autozetel en de versnellingspook leggen. Ook deurklinken worden ontsmet.’

Als blijkt dat klanten de veiligheidsmaatregelen niet respecteren, mogen onze technici daar gewoonweg niet beginnen werken. Dirk Salens Algemeen directeur Igepa

Als grootverdeler van papier en karton én van ontsmettingsmiddelen kon het Aalterse Igepa de voorbije weken wel nog deels actief blijven. Maar algemeen directeur Dirk Salens hoopt vanaf maandag weer voor de volle 100 procent te kunnen draaien. ‘Omdat we altijd operationeel zijn gebleven, hebben we vanaf dag één al maatregelen kunnen nemen’, zegt Salens. ‘Die zullen nu nog wat worden scherpgesteld. Dagelijks komt er in het bedrijf ook een coronawerkgroep samen. Die vergadert over wat nog moet gebeuren of wat beter kan.’

Salens gaat de komende dagen vooral extra aandacht besteden aan de werknemers die de baan op moeten: de chauffeurs, technici en vertegenwoordigers. ‘Ook voor hen gelden die veiligheidsmaatregelen, en klanten zullen die ook moeten respecteren. Als blijkt dat dat niet het geval is, mogen onze technici gewoon niet beginnen.’