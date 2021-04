Niemand wil Boekenbeurs overnemen

Niemand heeft een bod uitgebracht om de Boekenbeurs over te nemen. 23 kandidaten hadden zich aangemeld voor de biedingsprocedure.

Geïnteresseerden konden de voorbije twee weken in de cijfers duiken. Na een week hadden zich 15 Vlaamse en Brusselse partijen met interesse aangemeld. Tegen de aanmeldingsdeadline dinsdagnacht was dat opgelopen tot 23. Veel interesse dus, maar een bod volgde niet.

Boek.be, de organisator van de Boekenbeurs, worstelt al langer met tegenvallende bezoekerscijfers. Op het hoogtepunt, in 2011 en 2012, zakten elke herfstvakantie zowat 170.000 mensen af naar Antwerp Expo. In 2019 waren dat er 123.000. Voor het eerst in jaren ging het om een lichte stijging. Dat deed directeur Vé Bobelyn dromen van een ommekeer.