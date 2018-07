Nieuw investeringsfonds voor ondernemingen in Afrika

De vzw Ondernemers voor Ondernemers heeft een nieuw initiatief opgezet om het Zuiden te steunen: een investeringsfonds om beloftevolle bedrijven in Afrika te helpen.

Ondernemers voor Ondernemers (OVO) werd in 2000 opgericht door Fons Verplaetse, de vroegere gouverneur van de Nationale Bank, en door Frans Bourgois, een professor emeritus van de Brusselse managementschool EHSAL.

De vzw steunt lokaal ondernemerschap in het Zuiden, niet alleen financieel maar ook met expertise en kennisoverdracht. Ze krijgt de steun van heel wat bekende bedrijven als Lotus, Umicore, BNP Paribas Fortis en ArcelorMittal - in totaal zijn er ruim 100 steunende ondernemingen - en van een reeks ngo-partners zoals Vredeseilanden (Rikolto).

De organisatie startte met bedrijven in contact te brengen met ngo's. In 2013 kwam daar B2B bij, het project om plannen van ondernemers in ontwikkelingslanden te analyseren en, indien ze een kans op slagen hebben, investeerders te zoeken in het Noorden.

Nu komt daar een derde tak bij, het OVO Acceleration Fund, waarvoor de vzw samenwerkt met de Koning Boudewijnstichting. Het gaat om een nieuw investeringsfonds dat ondernemersprojecten in Afrika die er niet of amper in slagen de klassieke geldmarkt aan te boren, wil ondersteunen.

Het fonds mikt op eerder kleinschalige projecten. 'We spreken over gemiddeld 20.000 euro', zegt Luc Bonte, de voorzitter van Ondernemers voor Ondernemers en de vroegere CEO van staalbedrijf Sidmar (ArcelorMittal). 'We denken aan een fonds van 300.000 euro, zodat we ongeveer 15 projecten kunnen steunen. We situeren ons daarmee tussen de initiatieven die microkredieten verschaffen en de grotere projecten.'

Het OVO Acceleration Fund staat open voor privé- en bedrijfsgiften. Wie investeert krijgt geen rendement, maar kan wel rekenen op een fiscaal attest. En op de zekerheid dat het geld dat het fonds uitleent aan ondernemers na de terugbetaling ervan weer naar andere projecten vloeit.