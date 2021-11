Nieuwe bestuurders voor holding Eric Wittouck

De holding Artal van Eric Wittouck, een van de vermogendste Belgen, heeft twee nieuwe bestuurders. Het gaat om een ex-manager van Danone en een gewezen topman van PwC.

De aanstelling van de bestuurders staat in akten van de Luxemburgse Artal Group, een van de belangrijkste investeringsvehikels van Wittouck. Die verdiende zijn fortuin in de suikersector, via Tiense Suiker, en is nu de grootste aandeelhouder van de Amerikaanse beursgenoteerde groep Weight Watchers. Daarnaast investeert Wittouck in tal van andere bedrijven, vooral in de VS. In sommige ranglijsten prijkt hij bovenaan als allerrijkste Belg.

De eerste nieuwe bestuurder is Gabriel de L'Escaille de Lier, die zoals zijn naam laat vermoeden van adellijke afkomst is. De L'Escaille was tot voor kort aan de slag als hoofd nieuwe business bij Danone Specialized Nutrition, een divisie van de Franse voedingsreus Danone met een omzet van 7 miljard euro die zich toelegt op baby- en medische voeding. Eerder was hij actief bij Nutricia (ook Danone) en consultant bij A.T. Kearney.

Huwelijk

In augustus vertrok hij bij Danone, zonder dat duidelijk is of hij buiten Artal een nieuwe functie heeft. De L'Escaille is ook bekend als investeerder in natuurgebieden, in Limburg en Argentinië. Hij belandde waarschijnlijk bij Artal omdat hij aangetrouwde familie is van Wittouck. Zijn vrouw werkt voor de vermogende Nederlandse familie Brenninkmeijer, bekend van de kledingketen C&A.

De andere nieuwe bestuurder is Jean Fossion die na een lange carrière in de audittak van het dienstenbedrijf PwC actief is als docent, adviseur en bestuurder. Mogelijk is zijn connectie met Artal PwC, dat de rekeningen van de holding nakijkt. Er zijn al langer goede banden tussen hem, PwC, Wittouck en Artal. Pascal Minne, de begin dit jaar overleden bestuurder van Artal, was ook aan de slag bij de consultant.