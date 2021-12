Nieuwe overname voor verpakkingsgroep Foresco

Ponnet en De Quinnemar zijn serieondernemers en dito investeerders. Foresco was in 2009 hun eerste overname. Intussen groepeert hun holding Dynamica buiten Foresco belangen in zes andere bedrijven, waaronder enkele bekende namen zoals Arseus Medical (ex-Omega Pharma) en de modeonderneming Gigue. Met LivWise, een specialist in kook- en woonaccessoires, kochten ze in 2019 het bekende maar verlieslatende barbecuemerk Barbecook.