Nieuwste revolutie in fietsenindustrie komt uit Turnhout

De Belgisch-Nederlandse start-up Classified - opgericht door ex-werknemers van Punch Powertrain - bindt met een ‘virtuele derailleur’ de strijd aan met marktleider Shimano. De eerste deal met een fietsenproducent is binnen. ‘Op de Koppenberg kan je hiermee in een split second een bres slaan.’

2 april 2017. Tom Boonen rijdt zijn laatste Ronde van Vlaanderen en wil nog één keer knallen op de hellingen in de Vlaamse Ardennen. Alles gaat goed, tot 40 kilometer voor de finish. Op de Taaienberg moet hij voet aan grond zetten. Problemen met de voorderailleur. Weg overwinning. Bij het schakelen van het grote naar het kleine plateau sprong de ketting eraf en kwam die vast te zitten.

‘Met onze technologie was dat niet gebeurd’, zegt Mathias Plouvier, CEO en mede-aandeelhouder van Classified. De start-up ontwikkelde een systeem dat het einde zou kunnen betekenen van de klassieke voorderailleur zoals we die kennen. Doordat de tandwielbladen vooraan aanzienlijk in omvang verschillen - veel meer dan achteraan - moeten het schakelsysteem en de ketting telkens een grote sprong maken. Dat gebeurt niet altijd even vlot, zeker niet als je met volle kracht op de pedalen trapt.

Met ons systeem had Tom Boonen tijdens de Ronde van Vlaanderen geen materiaalpech gehad op de Taaienberg. Mathias Plouvier CEO Classified

‘Met ons systeem volstaat één blad vooraan, maar je behoudt toch het bereik van twee bladen’, begint Plouvier zijn uitleg. ‘Met één blad vooraan en elf tandwielen achteraan heb je toch 22 versnellingen.’

De hightech van Classified die dat mogelijk maakt, zit verwerkt in de naaf van het achterwiel. Een soort van virtuele, onzichtbare versnellingsbak. Een ingenieus samenspel van tandwielen, ringen en veel meer, draadloos aangestuurd door elektronische shifters aan het stuur. ‘Dat idee van naafversnellingen is niet nieuw en wordt al toegepast in stadsfietsen. Maar wij hebben dat doorontwikkeld voor de meest veeleisende gebruikers.’

‘Je schakelt in een split second. Ook als je zoals Tom Boonen in 2017 op vol vermogen trapt. Dat is met geen enkele andere technologie mogelijk. Zo zou je op de Koppenberg in een split second een bres kunnen slaan. In de wielerwereld gaat het over marginal gains. En ook voor recreatieve fietsers verhoogt dit het schakelcomfort. Bovendien zit de technologie netjes weggewerkt, - er kan geen regen of modder aan - en hij maakt de fiets niet zwaarder. Je wil niet weten wat voor een uitdaging het was om dat gedaan te krijgen’, zegt Plouvier.

100 componenten

Het systeem bestaat uit een honderdtal unieke componenten die minutieus op elkaar zijn afgestemd. Voor de cruciaalste stukken werd zelfs getest of een honderdste van een millimeter meer of minder een verschil maakt in performantie.

Na zeven jaar van doorgedreven onderzoek en engineering is de technologie rijp voor commercialisering. Classified stapt daarmee in een markt die gedomineerd wordt door het Japanse Shimano, goed voor 75 procent marktaandeel.

Shimano heeft een marktaandeel van 75 procent. Dat is een grote drempel, maar onze technologie spreekt voor zich. Mathias Plouvier CEO Classified

‘Dat is een hoge drempel, maar onze technologie spreekt voor zich. We denken dat dit een game changer is en we hebben een brede patentbescherming ingebouwd. We zijn lang onder radar gebleven. Nu is het moment om ons te tonen’, zegt Plouvier, die vorig jaar 2,5 miljoen euro vers kapitaal ophaalde bij LRM en enkele privé-investeerders.

Classified heeft intussen zijn eerste contract op zak en er lopen gesprekken met andere spelers, maar namen wil de ondernemer nog niet vrijgeven. ‘Te gevoelig’, zegt Plouvier, die zelf een fervent fietser is en in topweken 250 kilometer maalt op de weg of op de rollen.

Schermvullende weergave Mathias Plouvier, de CEO van Classified. ©katrijn van giel

Nog dit jaar zullen de eerste fietsen - gravelfietsen - met ‘Classified Inside’ beschikbaar zijn. ‘De markt voor gravelfietsen is aan het boomen. Het is ennorm trendy. En het is een publiek dat snel nieuwe technologie omarmt’, zegt Plouvier. Hij ziet het concept ook in racefietsen, mountainbikes en tijdritfietsen -telkens in het hogere segment - doorbreken. Enkele professionele wielerploegen hebben Classified al uitgetest.

Punch Powertrain

Het idee van Classified kwam oorspronkelijk van co-oprichter Roëll van Druten. De Nederlandse ingenieur richtte eerder al Drivetrain Innovations op dat later opgekocht werd door Punch Powertrain, die de daar ontwikkelde technologie zal toepassen in zijn toekomstige transmissiesystemen in de automobielsector. Tussendoor werkte hij met zijn ‘ontwikkelclubje’ in Eindhoven aan andere technologie, die nu een toekomst krijgt bij Classified.

Classified huist in de Open Manufacturing Campus, op de site van de lampenfabriek die vroeger eigendom was van Philips en nu van Signify. Samen met een tiental andere groeibedrijfen biedt het tegengewicht aan de lampenfabriek die jaar na jaar krimpt. Het bedrijf stelt er nu tien mensen te werk, maar aan concrete voorspellingen over hoe snel Classified de markt zal inpalmen waagt Plouvier zich niet. ‘We denken dit jaar nog enkele contracten te sluiten, maar waar we staan binnen een, twee of drie jaar is moeilijk in te schatten.’