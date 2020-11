Nintendo profiteert van gamemania

De Japanse producent van spelletjes Nintendo verwacht dit jaar 24 miljoen spelconsoles te verkopen.

Voor wie zich afvraagt wat hij in deze coronatijden kan doen om de tijd te doden: gamen. Dat is althans de bezigheid van velen, want de Japanse gaminggroep Nintendo boekte donderdag ijzersterke cijfers en verhoogt ook de vooruitzichten.

De goep van 'Super Mario' en 'Pokémon' verkocht in de eerste helft van haar boekjaar 12,5 miljoen Switch-consoles. 'Ook in oktober doet Switch het erg goed, en we verwachten veel van de eindejaarsverkopen', zei topman Shuntaro Furukawa. 'Daarom verhogen we de jaarprognose naar 24 miljoen consoles voor heel 2020'. Dat is een stijging met 26 procent tegenover de vorige prognose. Nintendo verhoogt ook de winstdoelstelling met de helft tot 450 miljard yen.

Furukawa is er gerust op dat de lancering van de nieuwe Playstation 5 van Sony en de XBox van Microsoft geen extra concurrentie veroorzaakt. Beide komen volgende week op de markt. Nieuwe spellen als 'Animal Crossing: New Horizons' brengen nieuwe klanten naar Switch. Ook de bestaande spelletjes rond Super Mario of de Pokémons blijven goed scoren.