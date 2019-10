Noodlijdend KV Oostende smeekt Coucke om hulp

Eersteklassevoetbalclub KV Oostende wil dat Marc Coucke, de voormalige eigenaar van de club, financieel over de brug komt om te vermijden dat ze overkop gaat.

Bart Tommelein (Open VLD), de burgemeester van Oostende, trekt in Het Nieuwsblad aan de alarmbel naar aanleiding van de penibele financiële situatie van KV Oostende. 'De situatie van KV Oostende is momenteel niet oké', zegt Tommelein. Hij heeft een brief geschreven aan Coucke om mee te werken aan een oplossing. Oostende rekent op Coucke om er financieel weer bovenop te komen.

Coucke ruilde in 2017 KV Oostende in voor Anderlecht, maar hij liet de club wel met een financiële kater achter. De kustploeg betaalt elk jaar 1,2 miljoen euro aan Coucke voor de huur van het stadion, dat eigendom is van Coucke.

Zware spelerscontracten

Maar dat is niet alles. KV Oostende zit ook nog met zeer zware spelerscontracten uit het Coucke-tijdperk. Het meest extreme voorbeeld is dat van Nicolas Lombaerts, die per jaar tot 700.000 euro verdient maar nooit meer in de ploeg staat.