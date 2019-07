Nooit eerder zo veel faillissementen

In de eerste jaarhelft gingen 6.218 bedrijven failliet. Dat zijn er 16 procent meer dan vorig jaar en een nieuw record.

Het aantal faillissementen is het snelst gegroeid in Vlaanderen: met 2.528 waren het er 19 procent meer dan vorig jaar. Ook in Wallonië (+18 procent) en Brussel (+8 procent) steeg het aantal faillissementen.