Nooit meer buitenspeldiscussie dankzij Luikse 3D-technologie

Vanavond neemt de videoref in de Belgische voetbalcompetitie voor het eerst een 3D-buitenspellijn in gebruik. Daarachter schuilt het Waalse techbedrijf Deltacast, waarvan de technologie ook in satellieten zit.

‘Ik begrijp er niets meer van. Bij de vraag of het buitenspel is of niet, zitten we nog altijd te gokken’, reageerde Anderlecht-trainer Vincent Kompany eind september gefrustreerd na de wedstrijd tegen KV Oostende. De match eindigde op een gelijkspel, maar dat kon anders geweest zijn. Een doelpunt van Lior Refaelov werd afgekeurd na tussenkomst van de videoref.

Bij de vraag of het buitenspel is of niet, zitten we nog altijd te gokken. Vincent Kompany trainer Anderlecht, na het gecontesteerde gelijkspel tegen KV Oostende

Die beslissing veroorzaakte - voor de zoveelste keer - heibel over de 2D-buitenspellijn. Die lijn wordt getrokken vanaf de voet van de laatste verdediger, op de grond. Maar op de beelden leek de knie van de Oostende-verdediger daar voorbij te hangen.

Dergelijke discussies moeten vanaf vandaag tot het verleden behoren. Tijdens de wedstrijd Club Brugge-Kortrijk wordt voor het eerst de buitenspellijn getrokken met 3D-technologie. Een primeur voor België, dankzij het jarenlange werk van het Luikse techbedrijf Deltacast.

De essentie Deltacast levert de buitenspellijn voor de videoref in de Jupiler Pro League. Vanaf dit weekend wordt die lijn getrokken met 3D-technologie.

Het bedrijf ontwikkelde ook software voor visuele effecten op beeldschermen tijdens voetbalmatchen, zoals heatmaps van spelers of de balsnelheid.

De beeldverwerkingstechnologie van Deltacast wordt ook ingezet voor productielijnen en satellieten.

Deltacast werd opgericht in 1988 door drie Luikse ingenieurs, die nog altijd 100 procent van de aandelen bezitten. Het bedrijf telt 80 werknemers en haalt 12 miljoen euro omzet (prognoses 2021). Geconsolideerde winstcijfers zijn niet beschikbaar.

Stereoscopie

De 3D-technologie houdt rekening met alle lichaamsdelen, exclusief armen en handen, op de grond of in de lucht. Deltacast slaagde erin met behulp van stereoscopie - diepte creëren op basis van twee platte beelden - een nauwkeurige lijn te trekken. ‘De 2D-lijn is al gesofisticeerd en houdt bijvoorbeeld rekening met de buiging van elk veld. Maar dit was nog complexer. Het was hard werken’, zegt Lionel Dutilleux, verkoopdirecteur en zoon van een van de oprichters.

‘De 2D-technologie zal in 80 procent van de gevallen volstaan, maar met dit erbij kunnen we 99 procent van de gevallen juist inschatten. Geen honderd procent? Nee, dat kunnen we niet garanderen, omdat er situaties kunnen zijn waarbij de ingezonden beelden en de positie van de spelers geen accurate beslissing toelaten’, zegt Dutilleux. ‘Als supporter zul je trouwens wel iets langer moeten wachten om te juichen of te treuren, want de verwerking van de beelden neemt wat meer tijd in beslag.’

Buitenspel in Argentinië

Deltacast levert sinds 2019 al de 2D-buitenspellijn voor de Jupiler Pro League en doet dat ook in onder meer Argentinië, Hongarije en Slovakije. Hoeveel de invoering van die lijn de Pro League kostte, is een goedbewaard geheim, al circuleerden in de pers eerder al bedragen van 700 euro per match. Hoeveel Deltacast daarvan opstrijkt, is niet geweten.

Het is evenwel maar een van de inkomstenbronnen van Deltacast, dat 80 werknemers telt en dit jaar op weg is naar 12 miljoen euro omzet.

Foto's van de zon

De 2D-technologie zal in 80 procent van de gevallen volstaan, maar met dit erbij kunnen we 99 procent van de gevallen juist inschatten. Lionel Dutilleux verkoopdirecteur Deltacast en zoon van een van de oprichters

Deltacast werd opgericht door drie ingenieurs uit de regio Luik en is gespecialiseerd in beeldverwerking. Sinds de opstart in 1988 is zijn technologie in tal van toepassingen terechtgekomen, waaronder camera’s om productielijnen te monitoren en bijvoorbeeld foutjes in glas te detecteren. Het is ook betrokken bij Solar Orbiter, een project van het Europese Ruimteagentschap, om vijf jaar lang van dichtbij de zon te observeren en foto’s te nemen.

Vooral het werk in de sportwereld zette het bedrijf bij het bredere publiek in de kijker. ‘We zitten al 20 jaar in die markt’, zegt Dutilleux. Canal+ gebruikte als eerste een rudimentaire versie van de huidige buitenspellijn. Maar intussen heeft Deltacast software om tijdens voetbalwedstrijden allerhande visuele informatie op het televisiescherm te toveren, waar uitzendbedrijven een beroep op doen.

Stade de France

Denk aan de cirkel - met diameter 9,15 meter - die op het beeld verschijnt bij een vrije trap. En nog: de snelheid van de bal bij een schot op doel, de afstand tot de goal, een heatmap van een speler tijdens de wedstrijd, de lijn die aangeeft waar een ploeg de bal gemiddeld recupereert of de spotlights om een speler te volgen voor de analyse van bepaalde acties achteraf.