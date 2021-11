Noren investeren 20 miljoen in Antwerpen voor gepatenteerd hout

De Antwerpse Kebony-fabriek, waar dennenhout met een gepatenteerd procedé wordt omgetoverd in tropisch hardhout, wordt dubbel zo groot.

Het houtmodificatiebedrijf Kebony, opgericht in Noorwegen, landde drie jaar geleden in de Antwerpse haven. Kebony dompelt planken van naaldhout uit Nieuw-Zeelandse bossen onder in een mengsel op basis van furfurylalcohol - gemaakt op basis van suikerriet - en steekt die vervolgens in een hogedrukoven. Het mengsel ‘karameliseert’, waardoor het dennenhout niet alleen bruinig kleurt, maar ook dezelfde eigenschappen krijgt als tropisch hardhout. Het procedé is gepatenteerd. ‘Wat we precies doen, is even geheim als het recept van Coca-Cola’, luidde het al bij de opstart van de fabriek.

Het is tijd voor expansie. We gaan de productiecapaciteit verdubbelen. Thomas Vanholme Financieel directeur Kebony

Kebony begon met een capaciteit van 20.000 kubieke meter hout, het equivalent van een voetbalveld dat 3 meter hoog is gestapeld. Dat was goed voor enkele tientallen miljoenen euro's omzet.

De business loopt nu zo goed dat de ovens tegen eind volgend jaar op volle toeren zullen draaien. ‘Het is dus tijd voor expansie. We gaan de productiecapaciteit verdubbelen. We zijn de plannen aan het uittekenen', zegt Thomas Vanholme, de financieel directeur van het bedrijf. Als het zover is, komen er zo'n 15 jobs bij, wat het totaal op ongeveer 50 zal brengen.

De essentie Kebony investeert 20 miljoen euro in de verdubbeling van de productiecapaciteit in Antwerpen. Het aantal jobs zal stijgen tot een 50-tal.

Het Noorse houtmodificatiebedrijf heeft een gepatenteerd procedé om dennenhout te behandelen zodat het de eigenschappen en looks van tropisch hardhout krijgt. Het Kebony-hout wordt populair als ecologisch alternatief.

Kebony, opgericht in 1997, heeft ook een fabriek in Noorwegen en boekte vorig jaar ongeveer 40 miljoen euro omzet.

Om dat te financieren verzamelde het bedrijf 30 miljoen euro vers kapitaal bij de Franse investeringsmaatschappij Jolt Capital en bij Lightrock, een fonds verbonden aan prins Maximiliaan van Liechtenstein.

33% De Belgische investeringsmaatschappijen PMV en FPIM hebben 33 procent van Kebony in handen.

Zij voegen zich bij onder meer de Belgische investeringsmaatschappijen PMV en FPIM, die destijds het bedrijf naar ons land lokten en ervoor ijverden dat de fabriek - goed voor een startinvestering van 21 miljoen euro - in het Antwerpse werd gebouwd. Die twee investeerders namen niet deel aan de nieuwe kapitaalronde, maar hebben samen nog 33 procent van de aandelen.

Het verse kapitaal dient ook om de organisatie verder uit te breiden en om het onderzoek naar het gebruik van andere houtsoorten voort te zetten.

Tesla en Noma

Kebony heeft al een aardig lijstje met projecten, gaande van private woningen tot ecolodges, scholen en projecten voor stadsinrichting. Een van de promenades langs de Hudson-rivier in New York is gemaakt met Kebony-hout. De Duitse stad Münster gebruikte het voor banken, tafels en speeltuinen in parken. Tesla maakte er de gevelbekleding voor enkele van zijn Amerikaanse showrooms mee. En Noma in Kopenhagen, het beste restaurant ter wereld, liet zelfs borden en bestek maken in Kebony-hout.

Het gebruik van hout in de bouwindustrie neemt toe, omdat de milieu-impact lager is dan die van beton of staal. Als je ook nog eens ecologisch hout gebruikt in plaats van tropisch hardhout, heb je een mooie propositie. Thomas Vanholme Financieel directeur Kebony

‘De markt voor gemodificeerd hout staat nog in de kinderschoenen. Wij waren er vroeg bij, maar het potentieel is enorm', zegt Vanholme. 'We surfen mee op megatrends in de maatschappij en zitten in een uitstekende positie in de race naar een koolstofvrije wereld. Het gebruik van hout in de bouwindustrie neemt toe, omdat de milieu-impact lager is dan die van beton of staal. Als je ook nog eens ecologisch hout gebruikt in plaats van tropisch hardhout, heb je een mooie propositie.'