Notarissen en accountants lanceren elektronisch aandelenregister

Via een aandelen- of effectenregister houden bedrijven bij wie aandeelhouder is, hoeveel aandelen die bezit en sinds wanneer. Zo’n register is cruciaal bij bijvoorbeeld de organisatie van een jaarvergadering of als het bedrijf een kapitaalverhoging wil doorvoeren of zijn statuten wijzigt. Maar vandaag zijn die registers vaak logge boeken die makkelijk kunnen worden gemanipuleerd. Dat kan bij problemen tot ellenlange discussies of rechtszaken leiden.