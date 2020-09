'Nummer twee bij Bpost stapt op'

Begin dit jaar zond het bedrijf hem naar de VS om er de Amerikaanse dochter Radial te leiden. Radial is het bedrijf dat Bpost twee jaar geleden voor 700 miljoen euro overnam maar dat vierkant draait door weglopende klanten en de concurrentie van Amazon.

Nog geen jaar na zijn aanstelling, houdt de Romrée het al voor bekeken in de VS. Intern heeft De Romrée al tien dagen geleden laten weten dat hij niet langer bij bpost wenst te ­blijven. Hij had in toenemende ­mate problemen met de manier waarop ceo Jean-Paul Van Aver­maet het overheidsbedrijf leidt. Hoewel hij al tien dagen geleden zijn ontslag indiende, communiceerde bpost nog niet over het vertrek.