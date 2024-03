Elke dag is marktdag in Vlaanderen. Maar het aantal marktkramers daalt, de jeugd aarzelt en het internet concurreert. Tijd voor een marktonderzoek, letterlijk. In Evere en in Haacht. Bij Miabo, Tafelbekleding Verduyckt en Rudi Patatje. 'Je moet een droom hebben en erachter staan. Dat kan met élk product.'