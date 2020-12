'Onze lekdetectie kan miljarden liters water uitsparen'

De Brusselse start-up Shayp haalt 1,9 miljoen euro vers kapitaal op. Met een sensor helpt het bedrijf in grote gebouwen waterlekken op te sporen.

De Gentse investeerder in vastgoedtechnologie Amavi en de Oostenrijkse vastgoedgroep Signa stappen in de lekdetectiespecialist Shayp. Het jonge Brusselse bedrijf helpt grote vastgoedbeheerders op hun waterfactuur te besparen door een sensor op de watermeter te installeren. De meter wordt zo 'slim' gemaakt en kan via een app of sms alarm slaan als het waterverbruik verdacht toeneemt. In een kapitaalronde waarin ook de oorspronkelijke aandeelhouders deelnemen en de Brusselse investeringsmaatschappij Finance&invest.brussels haalt het bedrijf 1,9 miljoen euro kapitaal op.

Shayp werd in 2017 opgericht en telt grote klanten zoals de stad Brussel of scholengroepen in Vlaanderen. In 1.000 gebouwen waar de sensor geïnstalleerd werd, spaarde het toestel 500 miljoen liter water uit.

De ambitie is om met de kapitaalinjectie de klantenportefeuille fors uit te breiden. 'Binnen twee à drie jaar willen we 10.000 gebouwen monitoren in de Benelux, het VK, Duitsland en Frankrijk', zegt medeoprichter en operationeel directeur Gregoire de Hemptinne. 'We hebben onszelf tegen 2022 de ambitie gesteld om 100 miljard liter water per jaar te besparen.'

Het toestel van Shayp moet toelaten sneller een loodgieter ter plaatse te sturen als onregelmatigheden opduiken in het waterverbruik. 'Gemiddeld gaat in gebouwen 15 procent van het water verloren door lekken', zegt Hemptinne. 'In oude gebouwen, zoals die van de stad Brussel loopt het verlies op tot 40 procent. Met onze sensor is het verlies er teruggebracht tot zowat 20 procent.'

Lekkend toilet

Kranen die openstaan kunnen de waterfactuur van grote gebouwen met tienduizenden euro's opdrijven. 'Een toilet dat blijft lopen kost in een jaar 700 euro', zegt Hemptinne. 'Voor een gebouw met meerdere lekken kan je een enorm verschil maken door sneller in te grijpen. De investering in lekdetectie verdient zich terug via de waterfactuur. De gemiddelde besparing op de waterfactuur bedraagt 20 procent.'

