Ook Nokia laat zijn gegevens door Google beheren

Het telecombedrijf Nokia heeft een vijfjarige deal gesloten met Google over het beheren van Finse gegevens. Zo krijgen de Amerikanen na de deal met het Britse Vodafone opnieuw toegang tot de databerg van een grote telecompartij.

Door de overeenkomst kunnen de Finnen afscheid nemen van dure datacenters. Het bedrijf bezit die centers en servers in tientallen landen, maar vergeleken met de snel oprukkende cloudoplossingen zijn ze niet meer efficiënt genoeg.

Hoeveel geld met de deal gemoeid is, hebben beide partijen meegedeeld. Het overschakelen op clouddiensten van Google is bovendien gelinkt aan een kostenbesparing. Om de paar jaar ziet Nokia zich genoodzaakt weer flinke investeringen te doen in de hardware.

Roer om

Nokia leek lang ten dode opgeschreven. De smartphone had de uitvinder van het populaire model 3310 aan alle kanten voorbijgesneld. Maar de gewezen telefoonmaker bleek een meester in het heruitvinden van zichzelf.

Het Finse bedrijf gooide in 2013 met succes het roer om en richtte zich op apparatuur voor de telecomsector en de aanleg van mobiele netwerken. Momenteel is Nokia betrokken bij de uitrol van het supersnelle 5G-netwerk in een aantal Europese landen.

Huawei

Daarbij krijgt Nokia hulp van de Amerikaanse regering, die Chinese bedrijven in het Westen in de ban probeert te doen. Het Chinese Huawei leek in poleposition te staan om de nieuwe generatie ultrasnel mobiel internet op Europese schaal uit te rollen.

Maar Europese landen annuleren hun deals met Huawei onder druk van de VS. Vorige week werd bekend dat Proximus en Orange de apparatuur van de Chinese producent uit hun netwerken moeten halen. De grootste Belgische telecomoperators stappen over op zendmasten en andere apparatuur van Nokia en het Zweedse Ericsson.

De Belgische Nationale Veiligheidsraad had daar eerder bij de operators op aangedrongen vanwege een 'hoog risicogehalte' bij Huawei. Deze zomer verzocht de Britse regering de operatoren BT en Vodafone om Huawei-apparatuur tot 2027 uit hun 5G-netwerken te halen.

