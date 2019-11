Oost-Vlamingen kopen barbecuemerk Barbecook

Seizoensgebonden

Terwijl Barbecook binnen Saey Home & Garden een alleenstaand merk was, kan LivWise het integreren in zijn bestaande productengamma waarmee het onder andere al in grote retailketens zoals Oh Green!, Casa, Bijenkorf, Carrefour en Colruyt ligt. Het is gespecialiseerd in allerhande keukengerei en heeft ook een barbecueassortiment. Het bedrijf is vooral bekend van het merk Point Virgule waarmee het keukenaccessoires uit bamboevezel op de markt brengt. Het personeel van Barbecook zal grotendeels verhuizen naar Deinze.