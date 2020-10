Opnieuw advocaat verdacht in dossier-FNG

In het gerechtelijk onderzoek naar de failliete modegroep FNG is opnieuw een advocaat in verdenking gesteld. De Tijd vernam dat het gaat om de advocaat David Lust uit Ruiselede, die bevestigt dat een huiszoeking bij hem plaatsvond.

Een advocate van het kantoor NautaDutilh was vorige maand in verdenking gesteld door de Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl, die het onderzoek voert naar mogelijk gesjoemel en witwassen bij FNG. Afgelopen woensdag heeft de onderzoeksrechter opnieuw een huiszoeking laten uitvoeren bij een advocaat die betrokken was in het dossier. Donderdag bevestigde advocaat David Lust uit Ruiselede aan De Tijd dat de huiszoeking had plaatsgevonden. De advocaat zou juridische diensten hebben geleverd voor constructies die werden opgezet, onder andere door de oprichter Dieter Penninckx.

De onderzoeksrechter heeft de advocaat in verdenking gesteld. De speurders onderzoeken of hij betrokken was bij mogelijke feiten van schriftvervalsing, misbruik van vennootschapsgoederen en de marktmanipulatie die FNG zou hebben gepleegd. 'Een inverdenkingstelling betekent dat de onderzoeksrechter van oordeel is dat ernstige aanwijzingen van schuld bestaan voor de specifieke misdrijven. Maar uiteraard blijft het vermoeden van onschuld overeind', stelt het Antwerps parket. 'In een gerechtelijk onderzoek wordt gezocht naar aanwijzingen en elementen. Debatten over schuld of onschuld volgen na het afronden van het gerechtelijk onderzoek.'

110 miljoen euro

Eerder deze week maakte De Tijd bekend dat de speurders onder andere nagaan hoe 110 miljoen euro zou zijn weggevloeid bij FNG. De revisor die de boekhouding heeft doorgelicht, ontdekte dat de voorbije jaren tientallen miljoenen euro’s wegvloeiden via de rekening-courant van FNG Benelux Holding, dat eigenaar was van FNG Group. Een ex-medewerker van FNG getuigde dat de transacties gebeurden op vraag van Penninckx en dat er nooit een onderbouwing of documenten aan te pas kwamen om de transacties te verantwoorden.

Met de twee advocaten en het oprichterstrio achter FNG staat de teller van het aantal inverdenkingstellingen op vijf. Geen van hen is aangehouden. 'Op dit moment zijn alle vijf vrij onder strikte voorwaarden', stelt het Antwerps parket.

KV Mechelen

Het gerechtelijk onderzoek begon deze zomer nadat de beurstoezichthouder FSMA op 8 juli zijn dossier over FNG had bezorgd aan het Antwerpse parket. In eerste instantie ging het strafdossier vooral over mogelijke marktmanipulatie, valsheden in de jaarrekening, misbruik van vennootschapsgoederen en het verhinderen van het onderzoek van de FSMA naar FNG. Maar het gerecht is vastberaden de zaak tot op het bot uit te spitten en alle verdachte geldstromen en constructies in de groep onder de loep te nemen.

'Het onderzoek kan onderverdeeld worden in drie grote luiken', herhaalt het Antwerps parket in een persbericht. 'Door frauduleuze constructies derden trachten te misleiden met de bedoeling kapitaal op te halen, bijvoorbeeld over de resultaten die door de onderneming geboekt werden. Ten tweede: het halen van vermogen uit de onderneming. En ten derde: het witwassen van gelden, wat dan voornamelijk gaat over wat met de gelden die uit de onderneming zouden gehaald zijn, gebeurd is.'