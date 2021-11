Bedrijven zijn klaar om het telewerken weer op te voeren in de strijd met corona. Zij het met enige tegenzin. Op de werkvloer zijn CO2-meters nog niet helemaal ingeburgerd.

'Opnieuw verplicht thuiswerken zou een ramp zijn', zegt Stéphanie Ouachan, de oprichter en CEO van het Antwerpse IT-bedrijf Striktly Business. Ze is al langer een koele minnares van verplicht telewerken.

De essentie Bedrijven zijn klaar om te telewerken.

Al doen ze dat met enige tegenzin. Want wat met al die geplande evenementen?

Telewerk mag dan ingeburgerd zijn als een maatregel tegen coronabesmettingen, de CO2-meter is dat nog niet.

Ze vreest voor een impact op de verkoop. 'Onze CRM- en ERP-software is de ruggengraat van onze klanten. Dat soort producten verkoop je op vertrouwen. Onze verkopers winnen dat vertrouwen door fysiek bij klanten langs te gaan.' Bovendien zou verplicht telewerken een negatieve impact hebben op de ontwikkeling van haar jonge medewerkers en op de dienstverlening.

Er zijn handgels, iedereen zit op welgeteld 180 centimeter van elkaar, er zijn hoge plafonds met een ventilatiesysteem en elk uur verluchten we de ruimte Stéphanie Ouachan CEO Striktly Business

Daarom doet Ouachan er naar eigen zeggen alles aan om de bureau's van Striktly Business, waar zo'n 50-tal mensen werken, zo veilig mogelijk te maken. 'Er zijn handgels, iedereen zit op welgeteld 180 centimeter van elkaar, er zijn hoge plafonds met een ventilatiesysteem en elk uur verluchten we de ruimte. We hebben nog geen enkel coronageval gehad.'

Eenrichtingsverkeer

In de slipstream van het Overlegcomité, dat vervroegd werd naar woensdag, vinden dezer dagen bij bedrijven vergaderingen over nieuwe coronamaatregelen plaats. De meeste willen niet vooruitlopen op de beslissingen van het Overlegcomité.

Mocht van hen gevraagd worden hun personeel opnieuw meer te laten telewerken, dan zijn ze daar klaar voor. De blauwdrukken om dat te organiseren liggen in de bovenste lade. 'Aan het begin van de coronacrisis hebben we de oefening gemaakt wie kan telewerken en wie niet', zegt Barbara Blomme van Volvo Cars. 'Het is een kwestie van dat opnieuw uit te rollen.'

Hr-afdelingen zitten met de handen in het haar: moeten ook die evenementen weer allemaal uitgesteld worden?

Het is een geluid dat haast unisono klinkt: van de bankensector over de IT en de voedingssector tot productiebedrijven. Telewerken kan, maar het is niet van harte. In het vierde kwartaal staan bij veel bedrijven evenementen gepland. Van opleidingstrajecten tot initiatieven van medewerkers voor De Warmste Week van de VRT-radiozenders. Hr-afdelingen zitten met de handen in het haar: moeten die weer allemaal uitgesteld worden?

Meerdere productiebedrijven zijn volop bezig de situatie op de werkvloer, voor wie niet kan thuiswerken, opnieuw zo veilig mogelijk te maken. 'We hebben de mondmaskers verplicht nog voor de regering dat deed', zegt Blomme. Volvo Cars voert ook opnieuw eenrichtingsverkeer in waar de afstand niet gegarandeerd kan worden, zoals in de refters. Zo blijft het risico op besmetting tijdens de lunch beperkt', zegt Blomme.

CO2-meters

In tegenstelling tot telewerken is een betrouwbare CO2-meter niet ingeburgerd als een maatregel om besmettingen in bedrijven te voorkomen. Productiehallen zijn om veiligheidsredenen vaak voorzien van een ventilatiesysteem dat voldoende circulatie biedt.

In kantoorgebouwen is het meten van de luchtkwaliteit een pijnpunt. Niemand getuigt graag met naam en toenaam in de krant dat pro forma een CO2-meter ergens op een kast in de hoek van de ruimte staat. Zeker niet als je weet dat zo'n meter slechts enigszins betrouwbaar is als die in het midden van een ruimte wordt opgesteld.