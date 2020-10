Organisator Ronde van Vlaanderen lanceert virtueel fietsplatform

Flanders Classics wil met een digitaal fietsplatform en de data van duizenden wielerfans nieuwe inkomsten aanboren. ‘We geloven rotsvast in de combinatie van virtueel en fysiek fietsen.’

Flanders Classics, de organisator van de Ronde Van Vlaanderen, lanceert eind dit jaar een digitaal fietsplatform, met virtuele landschappen van de Paterberg of de Oude Kwaremont. Het is daarvoor in finale gesprekken met een internationale partner. Het doel is de data van duizenden wielerfans in handen te krijgen om daaruit nieuwe inkomsten te puren.

Het is gaming, maar ook weer geen gaming, omdat je nog altijd een fysieke inspanning moet leveren. Tegelijk lijkt het op e-sports, terwijl je eigenlijk fietsers aanspreekt die in de zomer buiten rijden. Tomas Van Den Spiegel CEO Flanders Classics

‘Veel wielerliefhebbers fietsen in de winter op slimme rollentrainers die je draadloos kan connecteren met je laptop of tablet’, zegt Tomas Van Den Spiegel, de topman van het wielerbedrijf. ‘Ze maken daarvoor gebruik van bestaande fietsplatformen als Zwift, Bkool, RGT Cycling of Rouvy. Maar het businessmodel staat nog niet op punt.’

Het is nog altijd onmogelijk de Ronde van Vlaanderen virtueel te fietsen. In dat gat wil Flanders Classics duiken. ‘We geloven rotsvast in een tool die virtueel en fysiek fietsen combineert’, zegt Van Den Spiegel. ‘De uitdaging ligt in hoe je de doelgroepen aanspreekt. Het is gaming, maar ook weer geen gaming, omdat je nog altijd een fysieke inspanning moet leveren. Tegelijk lijkt het op e-sports, terwijl je eigenlijk fietsers aanspreekt die in de zomer buiten rijden.’

Een ander knelpunt is het aantal dataontwikkelaars dat nodig is om reële landschappen zoals de Paterberg op het scherm na te bootsen. Dat is een heel arbeidsintensieve klus. ‘Daarvoor zullen we met partners samenwerken’, zegt Van Den Spiegel. ‘Ik kan er nog niet veel over kwijt, omdat we nog in onderhandeling zijn. Maar eind dit jaar willen we het platform lanceren. Voor de game engine zullen we een beroep doen op een van de grotere spelers. We zijn ervan overtuigd dat we op die manier voldoende kritische massa kunnen creëren.’

Heilige graal van de sportmarketing

Flanders Classics ging eerder dit jaar al in zee met het Spaanse Bkool om een virtuele competitie op poten te zetten waarbij de finale van de zes voorjaarskoersen kan worden gereden. De simulator bootst met video- en 3D-beelden de omgeving van de koers - met afstand, hellingsgraad en zelfs weersomstandigheden - zo realistisch mogelijk na.

‘Er is al ongeveer 75.000 keer een finale gereden op het Bkool-platform’, zegt Van Den Spiegel. ‘Dat zijn vooral buitenlanders.’ Om het initiatief bij Belgen in de kijker te zetten, organiseerde Flanders Classics dit voorjaar ‘De Ronde 2020 - een koers vanuit hun kot’ met 13 wielerprofs. Die namen het tegen elkaar op in de eerste virtuele editie van de Vlaamse klassieker.

Een erg realistische weergave van het landschap van de Ronde was het niet. Met het nieuwe platform zou dat wel het geval zijn. In de VS zetten grote sportmerken al jaren in op onlineplatformen die een variant zijn voor klassieke sponsoring en reclame. Het wordt de heilige graal van de sportmarketing genoemd. Flanders Classics wil die boot niet missen.