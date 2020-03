Overheid waarschuwt ziekenhuizen voor cyberaanval

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) heeft een waarschuwing gestuurd naar de ziekenhuizen in ons land. Ze moeten voldoende maatregelen treffen zodat ze zeker in deze tijden van coronacrisis niet het slachtoffer worden van ‘ransomware’, waarbij hun computernetwerk wordt besmet en gegijzeld zolang ze geen losgeld betalen aan de hackers.

Ziekenhuizen in andere landen waren al het doelwit van ransomware.

Een groot universitair ziekenhuis in de Tsjechische stad Brno kreeg een tiental dagen geleden te maken met ransomware. In volle corona-uitbraak heeft die de activiteiten in het ziekenhuis, dat belangrijk is voor de coronavirustests in Tsjechië, zwaar in de war gestuurd. Ook een gezondheidscentrum in het Amerikaanse Illinois kwam eerder deze maand al onder vuur.

En nog afgelopen zondag ontdekte de Spaanse politie pogingen om de computers van Spaanse ziekenhuizen te blokkeren. Er waren e-mails verstuurd naar zorgpersoneel. Daarin stond ‘informatie’ over het coronavirus, maar wie erop klikte, zou gevaarlijke, nieuwe ransomware in gang zetten. De Spaanse zorgmedewerkers kregen meteen een waarschuwing om de mails niet te openen.

Ons Computer Emergency Response Team monitort alles wat in de wereld gebeurt, zoals de aanval op een ziekenhuis in Tsjechië. Katrien Eggers Woordvoerster van het Centrum voor Cybersecurity België

‘Ons Computer Emergency Response Team monitort alles wat gebeurt in België en in het buitenland’, verduidelijkt CCB-woordvoerster Katrien Eggers. ‘Wat zich heeft afgespeeld in het Tsjechische ziekenhuis volgen we zeker op, net als andere gevallen. We hebben de ziekenhuizen gewaarschuwd voor deze dreiging. We hebben ze gewezen op de jongste richtlijnen om zich te beschermen tegen ransomware.’

Losgeld

De gezondheidssector is al langer een gegeerd doelwit voor cybercriminelen omdat die hopen dat de hoogdringendheid in de sector de kans verhoogt dat losgeld wordt betaald. In ons land was een ziekenhuis vorig jaar al het slachtoffer van ransomware en in Frankrijk vielen zelfs al 120 ziekenhuizen ten prooi. De WannaCry-ransomware, die in 2017 massaal computers besmette over de hele wereld, viseerde onder andere de Britse National Health Service.

De beveiligingsmaatregelen die het Belgische Computer Emergency Response Team aan de ziekenhuizen meegeeft, gelden voor alle organisaties en bedrijven, zoals het installeren van antivirussoftware op alle toestellen, VPN-verbindingen, werken met beperkte administratierechten, regelmatig updates doen, back-ups maken, en alle medewerkers wijzen op een ‘digitale hygiëne’.