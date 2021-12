Overnamemarkt beleeft boerenjaar

De Belgische overnamemarkt veerde na een stevige dip in 2020 fors op. Er werden voor 30 miljard euro deals beklonken, de helft meer dan het jaar voordien. Van een vertraging lijkt geen sprake.

Ook tussen kerst en nieuw draait de overnamecarrousel. Na maandenlange onderhandelingen werd deze week de instap van de investeringsreus CVC in de kansspelengroep Gaming One (Circus, 777) beklonken. Het prijskaartje is niet officieel bekend, maar zou in de buurt van 800 miljoen euro liggen.

Dealmakers waren het hele jaar druk in de weer. Dat leidde tot 30 miljard euro aan Belgische deals (transacties met een Belgische koper, verkoper of doelwit). Dat is de helft meer dan in het eerste coronajaar, toen de markt ineenstuikte tot 20 miljard euro en een terugkeer naar een doorsnee Belgisch niveau van gemiddeld 25 à 35 miljard euro per jaar.

Die forse heropstanding was niet alleen Belgisch. Wereldwijd werden voor 5.600 miljard dollar (4.940 miljard euro) deals beklonken. Dat is fors meer dan het vorige record van 4.550 miljard dollar in 2007.

De essentie De Belgische overnamemarkt krabbelde recht na een stevige terugval in 2020. Hetzelfde gebeurde internationaal.

Er werden voor zo'n 30 miljard euro transacties betrokken met een Belgische koper, verkoper of doelwit.

De grootste Belgische deal van het jaar is de overname van de producent van aluminiumprofielen Corialis door het investeringsfonds Astorg. Het prijskaartje: 1,6 miljard euro.

'Vorig jaar werden veel overnameprojecten in de koelkast gestoken. Vanaf de zomer herpakte de markt zich en begon de overnamemarkt weer op volle toeren te draaien. Dat bleef het voorbije jaar zo', zegt een zakenbankier die in 2021 betrokken was bij een groot aantal deals. 'Het was van start tot finish een stevig jaar. Er waren geen megadeals, maar wel veel transacties met een behoorlijk grote omvang. Dat maakte het jaar zo sterk.'

Er werden 50 Belgische overnames beklonken met een ondernemingswaarde (kapitaal plus schulden) van 100 miljoen euro of meer, tegenover een twintigtal het jaar ervoor.

Nummer één

Er waren in 2021 vijf miljardendeals in ons land. De grootste transactie was de overname van de producent van aluminiumprofielen Corialis, het voormalige Aliplast. Het Franse investeringsfonds Astorg waardeerde het Lokerse bedrijf op 1,6 miljard euro.

Schermvullende weergave

De deal was op meerdere vlakken opmerkelijk. Astorg is de vijfde private-equitygroep die eigenaar wordt van Corialis sinds 2003 en nam zijn concurrenten in snelheid. Het legde een niet te weigeren bod op tafel, terwijl zijn concurrenten nog hun messen aan het slijpen waren. In het vakjargon staat dat bekend als pre-empten.

Rothschild stond Astorg voor de Corialis-deal bij. Het was vorig jaar in ons land de meest actieve zakenbank. Ze begeleidde de meeste deals boven 100 miljoen euro.

Opvallend

Er waren in 2021 ook enkele opmerkelijke deals. D'Ieteren vond met zijn instap (40%) in TVH Parts een bestemming voor de cash die zich op zijn bankrekening opstapelde. Er was ook het stevige bedrag dat 's werelds grootste private-equitygroep Blackstone op tafel legde voor het West-Vlaamse Desotec en de financiële redding van RSC Anderlecht.

Lees meer CVC aan boord bij Luikse groep achter Circus en 777

En wie had twaalf maanden geleden de instap van Luc Tack in de kranenreus Sarens, het bod van Pascal Vanhalst op Resilux of de verkoop van een deel van de koekjesbakker Lotus door de familie Boone kunnen voorspellen? Er was ook de strategische oorlog tussen het Oostenrijkse Greiner en het Brusselse Recticel, waar het pleit beslecht lijkt in het voordeel van de Belgen.

Kapitaaloperaties

Belgische bedrijven haalden via obligaties minstens 6,1 miljard euro op. Dat is minder dan vorig jaar, toen AB InBev en Telenet elk voor een grote deal tekenden. De uitgifte van groene obligaties was goed voor ruim 2,7 miljard euro.

Daarnaast waren er zes Belgische beursintroducties waarbij ongeveer 2 miljard werd opgehaald. De chemiedistributeur Azelis vertegenwoordigde daar het overgrote deel van. Andere nieuwkomers op Euronext Brussel waren Ekopak, Theravet, Biotalys, Choice en Onward Medical.

Vooruitblik

Welke deals kan men de komende maanden verwachten? Qua kapitaaloperaties staan één omvangrijke operatie en een beursgang in de steigers bij het Waalse biotechbedrijf Univercells. Ook bij het softwarebedrijf Itineris ligt een beursgang op tafel.

Qua kapitaaloperaties staan één omvangrijke operatie en een beursgang in de steigers bij het Waalse biotechbedrijf Univercells.

2021 was een superjaar voor fusies en overnames. Wil dat zeggen dat 2022 zich zwakker aandient? 'We zien geen structurele verzwakking op de markten voor fusies en overnames. 2022 kan een topjaar worden', zegt een financiële bron.