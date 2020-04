Overnamemarkt koelt fors af

De internationale overnamemarkt koelde in het eerste kwartaal fors af, met de laatste week van maart als voorlopig dieptepunt.

-39% Waarde deals In het eerste kwartaal werd wereldwijd voor 564 miljard dollar aan deals beklonken. Dat is 39 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2019.

Na tal van recordjaren is de internationale overnamemarkt door de coronacrisis op weg naar een forse afkoeling in 2020. In het eerste kwartaal werd wereldwijd voor 564 miljard dollar (523 miljard euro) aan deals beklonken. Dat is 39 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2019, blijkt uit de gegevens van het studiebureau Mergermarket.

De grootste deal van het jaar is voorlopig die tussen AON en Willis Towers Watson. AON, de op een na grootste verzekeringsmakelaar ter wereld, koopt het nummer drie van de sector voor 35,6 miljard dollar. Maar dat soort megadeals van meer dan 10 miljard dollar - transacties die de markt de jongste jaren vooruit stuwden - worden schaarser. Vorig jaar waren er 38. Dit jaar staat de teller op acht.

Handelsoorlog

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en het Amerikaanse verkiezingsjaar 2020 liggen aan de basis van de forse vertraging in het eerste kwartaal, oordelen waarnemers. De coronacrisis zit maar deels in die statistieken verwerkt, maar het effect is al voelbaar.

In de laatste week van maart was er slechts voor 12,5 miljard dollar aan deals. Dat is volgens het studiebureau Refinitiv het laagste niveau sinds april 2009. Dat jaar kende de overnamemarkt een annus horribilis met wereldwijd minder dan 10.000 deals voor minder dan 2.000 miljard dollar.

België

Door de grote economische onzekerheid en de volatiliteit op de financiële markten worden steeds meer transacties on hold gezet. Zo heeft Xerox zijn vijandig bod op HP opgeborgen.

Tot begin maart kreeg ik veel adviesvoorstellen voor overnamewerk. Nu komen dezelfde partijen met voorstellen voor advies bij herstructureringen.

Ook in België staat de markt op een heel laag pitje. Indufin rondde onlangs zijn investering in het communicatiebureau Springbok af en het durffonds Down2Earth stapte in de behangpapierproducent Grandeco. Een dubbele deal van Recticel kwam als een verrassing. Intussen is Agfa nog bezig met de verkoop van een deel van de IT-activiteiten van zijn HealthCare-divisie en gaat ook de verkoop van de luchtvaartspecialist Sabca nog door. Voorlopig zet ondernemer Yvan Vindevogel de zoektocht naar een partner voor zijn online cosmeticaplatform voort en blijft de verkoop van de softwareleverancier Corilus bezig.