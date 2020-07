Overnemers extreem voorzichtig in coronatijden

De wereldwijde fusie- en overnamemarkt is door de coronacrisis na enkele straffe groei-jaren stilgevallen. Naargelang de bron is er sprake van een terugval van 40 à 50 procent van de activiteit ten opzichte van de eerste helft van 2019.

Dat is onder meer te wijten aan het uitblijven van megadeals van meer dan 5 en 10 miljard dollar. Hun aantal daalde wereldwijd respectievelijk met 25 en 48 procent. De Europese en de Amerikaanse markt evolueerden uiteenlopend. In de VS daalde de waarde van de overnames met 69 procent en het aantal deals met een tiende. In Europa was er daarentegen een waardestijging van 30 procent - onder meer dankzij uitschieters als de telecomfusie Virgin Media/O2 van 31 miljard pond in het VK -, maar een daling van het aantal deals met 29 procent. Die daling weerspiegelt allicht beter de situatie op de Europese overnamemarkt.