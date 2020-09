Parlement roept Bpost-topman op het matje

Jean-Paul Van Avermaet wordt begin oktober in de Kamer gehoord, heeft minister van Post Philippe De Backer (Open VLD) donderdag gezegd. De Bpost-topman moet uitleg geven over de onderzoeken die tegen hem lopen.

Parlementsleden willen de Bpost-CEO, die pas sinds februari in dienst is, al langer horen. Van Avermaet wordt genoemd in onderzoek rond kartelvorming in de bewakingssector, waar hij voordien actief was.

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) en het Amerikaanse ministerie van Justitie (Department of Justice) onderzoeken al enkele maanden of de grote beveiligingsfirma's G4S, Securitas en Seris - die meedongen of mee instaan voor de bewaking van instellingen zoals de Amerikaanse ambassade in Brussel en Shape, het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen - geheime prijsafspraken hebben gemaakt. Van Avermaet was destijds clustermanager bij 4GS en wordt in die onderzoeken genoemd.

Druk neemt toe

Tot dusver werd ervan uitgegaan dat de onderzoeken het functioneren van de topman van Bpost niet zouden schaden. Maar de druk op Van Avermaet is deze week toegenomen, nadat bekend raakte dat de nummer twee van het bedrijf, Henri de Romrée, tien dagen geleden is opstapt. Officieel om ‘familiale redenen’, maar intern klinkt het dat de Romrée niet hoog oploopt met het beleid van Van Avermaet. Bovendien kan Van Avermaet door het Amerikaans onderzoek niet afreizen naar de VS, waar Bpost met Radial actief is. En dat bemoeilijkt zijn werk als CEO.

Transparantieplicht

In het parlement benadrukte de minister dat de raad van bestuur van Bpost de situatie rond de CEO vorige week heeft besproken en heeft beslist dat niet vooruitgelopen mag worden op het resultaat van de onderzoeken.

Minister De Backer heeft er op aangedrongen dat de CEO ‘respect voor het parlement’ opbrengt en zo snel mogelijk tekst en uitleg geeft in de Kamer.

Wel moet Van Avermaet de bestuurders van elke volgende stap in die procedures op de hoogte houden. Als hij zich niet aan die ‘transparantieplicht’ houdt, kan hij ontslagen worden.