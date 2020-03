Personeel Belgische baggerbedrijven wereldwijd vast op schepen

Honderden personeelsleden van DEME en Jan De Nul zitten vast op hun schepen. Ze kunnen niet afgelost worden doordat alle grenzen dicht zijn. 'Sommigen hebben een tekort aan medicijnen.'

Over heel de wereld zitten personeelsleden op de bagger- en andere offshoreschepen van Jan De Nul en DEME vast aan boord. Zelfs als ze mogen aanmeren in havens, kunnen ze het land niet uit wegens de reisbeperkingen die heersen.

Bij DEME gaat het om de bemanningen van meer dan honderd schepen. 'Tot minstens 17 april kunnen we niemand van boord halen. Dat is een enorme uitdaging voor ons bedrijf', zegt Vicky Cosemans, de woordvoerster van DEME. 'Die isolatie vergt natuurlijk veel van onze bemanningen.'

Normaal wordt de Europese bemanning op de schepen om de vier of zes weken afgelost door een nieuwe ploeg. 'Nu is het in- en uitvliegen van de crews onmogelijk geworden', bevestigt ook Heleen Schellinck van Jan De Nul. 'Het aanwezige personeel moet dus gewoon voortdoen. Ons crisisteam zoekt naar oplossingen.'

Geïsoleerd

De offschore activiteiten van de baggeraars worden meestal voortgezet. De aanwezige crew blijft dan langer dan de voorziene tijd aan het werk. Dat creëert soms heel praktische problemen, zegt Schellinck. 'Sommige mensen geraken door hun voorraad geneesmiddelen. We bekijken hoe we dat kunnen oplossen.'

Op geen enkel van de schepen van de twee bedrijven is tot nog toe al een coronabesmetting vastgesteld. 'Het feit dat we geen crews wisselen, beperkt ook aanzienlijk het veiligheidsrisico', zegt Cosemans. 'Zo kunnen we de veilige omgeving die een geïsoleerd schip met een en dezelfde bemanning vormt bewaren en waar mogelijk voortwerken.'