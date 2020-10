Pfizer hoopt volgende maand 'noodgoedkeuring' covidvaccin aan te vragen

Het Amerikaanse Pfizer hoopt tegen eind november in de Verenigde Staten de toelating te vragen om 'in noodgevallen' zijn Covid-19-vaccin in te zetten.

De timing hangt af van het verloop van de tests, benadrukt topman Albert Bourla in een open brief op de website van het bedrijf. Momenteel is een grootschalige proef bezig waarbij het vaccin op duizenden mensen wordt getest, en de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA eist dat minstens de helft van de deelnemers in de studie twee maanden lang geobserveerd wordt voor bijwerkingen. Die kaap zal volgens Bourla in de derde week van november gehaald worden.

'Laat me duidelijk zijn. Ervan uitgaand dat we positieve gegevens krijgen, zal Pfizer snel nadat die kaap is gerond een noodaanvraag indienen in de Verenigde Staten', schrijft Bourla. Daarna is het aan de FDA en onafhankelijke experts om de data te controleren.

De timing van Pfizer maakt duidelijk dat er in de Verenigde Staten geen vaccin goedgekeurd zal zijn voor de presidentsverkiezingen van 3 november. Het aandeel Pfizer won in de voorbeurse handel in New York 2,5 procent na de publicatie van de open brief.