Philip Cracco (1963 - 2020)...

De West-Vlaming verwierf fortuin met Accent Interim, het uitzendbedrijf dat hij in de jaren 90 oprichtte met Conny Vandendriessche. Hij raakte bekend in heel Vlaanderen via het Vier-programma 'The Sky is the Limit'.

Midden jaren negentig leerde Cracco de echtgenoot van Vandendriessche kennen in een cursus management. Een geweldige verkoper die ze absoluut moest leren kennen, vond hij. Het zou het startpunt betekenen voor een spectaculair Vlaams ondernemersverhaal.

Vandendriessche en Cracco maakten samen de sprong van Adia, de voorganger van Adecco waar ze allebei aan de slag waren, naar een eigen zaak: Accent Interim. Het duo - hij als CEO, zij als operationeel directeur - bouwde Accent in goed twee decennia uit tot een succesvolle multinational met honderden miljoenen euro’s omzet, in hun eigen typische,flamboyante stijl.

‘Philip was de gaspedaal’, zei Vandendriessche daarover jaren geleden in een interview in De Tijd over hun samenwerking. ‘Ik de rem. Hij was de denker vol risico, ik de doener die de voetjes op de grond hield. Hij provoceerde, hij triggerde, had om de vijf minuten een nieuw idee. Mensen kwamen verward bij hem buiten. Ik vertaalde. Hij zei: ‘Conny, we doen veertig kantoren open.’ Ik haalde er de facts en figures bij en dan deden we veertig kantoren open.’

In het tv-programma ‘The Sky is the Limit’ leerde Vlaanderen Cracco enkele jaren geleden kennen als een flamboyante zakenman met liefde voor snelle wagens en mooie vrouwen. Cracco had zijn belang in Accent toen al verkocht en had net het horlogemerk Rodania gekocht met een deel van de opbrengst.

Op tv liet hij zich met plezier in de markt zetten als ‘de Vlaamse Wolf of Wall Street’. Een liefhebber van het extreem goede leven, maar van eenvoudige komaf. Hij zei dat hij uit de ‘sloppenwijken’ van Roeselare kwam. Na zijn moeilijke jeugd ging hij aan de slag als arbeider, schilderde hij bussen, maakte hij even een uitstap naar het leger. Maar het was een Vlerick-opleiding die hem bij het ondernemerschap deed uitkomen.

Ondanks het financiële succes met Accent liep ook dat pad soms grillig. Cracco’s managementstijl heette soms iets te gespierd te zijn. Af en toe was de tank met te veel testosteron gevuld. En af en toe sneed hij in zijn honger naar succes een bocht te veel af. Zo ook met de overname van het zieltogende horlogemerk Rodania, dat hij in 2018 na oplopende miljoenenverliezen weer moest verkopen.

Cracco kende niets van de horlogesector, maar onderschreef bij zijn aankoop het zelfbewuste credo van Willy Naessens: ‘In principe kan je elk bedrijf leiden. Je moet gewoon de juiste mensen op de juiste plaats zetten. En die mensen moeten dan wel presteren, ik run geen vzw’s.’

In zijn laatste bericht aan de redactie - we polsten hem voor een artikel over ruimtereizen, een droom die hij absoluut wilde realiseren - zei de ondernemer dat hij voor één keer niet wilde praten. Wegens zijn ziekte. Hij sloot af met: ‘No stress, niets aan te doen, shit happens, veel succes.’