Philippe Bodson overleden...

De Luikse ondernemer Philippe Bodson is op 73-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Hij werd twee weken geleden met symptomen van het coronavirus opgenomen in het Erasmus-ziekenhuis van Brussel. Daarna werd hij overgebracht naar het Sint-Pieterziekenhuis ook in Brussel. Daar is hij vannacht gestorven.

Philippe Bodson was van opleiding burgerlijk ingenieur. Hij haalde ook een Master of Business Administration aan het INSEAD. Hij maakte aanvankelijk carrière in de glasindustie. Hij was van 1980 tot 1989 gedelegeerd bestuurder en directeur-generaal van Glaverbel. Vanaf 1989 was hij er bestuurder. Het bedrijf heet overigens sinds 2007 AGC Glass Europe. Van 1981 tot 1984 was hij voorzitter van de Federatie van de glasindustrie en van 1986 tot 1988 voorzitter van de Europese Vereniging van vlakglasproducenten.

Naast zijn activiteiten in de glasindustrie, was hij actief in de immobiliën-, in de energie- en in de telecomsector. Hij was onder meer bestuurder van het Immobiliën Vennootschap van België en van BT Belgium. Hij was ook afgevaardigd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van Tractebel. In die functies slaagde hij erin om de financiële groep om te vormen tot een van de sterkste bedrijven van België. Maar na een conflict met Suez-voorzitter Gerard Mestrallet, over de verhuis van het beslissingscentrum van Brussel naar Parijs, moest hij in 1999 opstappen.

Ook in de bankenwereld bekleedde hij bestuursmandaten.

In 2001 was hij voor een korte periode CEO van Lernout & Hauspie, het spraaktechnologiebedrijf dat later dat jaar failliet ging.