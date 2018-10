Philippe Vlerick laat kinderen aantreden

De ondernemer Philippe Vlerick, de machtigste bestuurder op Euronext Brussel, maakt stilaan plaats voor de volgende generatie. Zijn zoon David is bestuurder geworden bij UCO.

Baron Philippe Vlerick (63) is een naam als een klok in beursgenoteerd België. Hij is niet alleen ondervoorzitter van KBC, maar ook lid van de raad van bestuur bij nog vier bedrijven die op het Brusselse koersenbord prijken: Exmar (scheepvaart), Oxurion (ex-Thrombogenics, biotech), Smartphoto en de koeltorenbouwer Hamon. Met het maximum van vijf mandaten bleek hij eerder dit jaar in een studie van De Tijd de belangrijkste bestuurder op de beurs te zijn.

Daarnaast is de gewezen Manager van het Jaar betrokken bij tal van bedrijven en organisaties. Hij is bestuurder bij de bouwmastodonten Besix en Etex. Hij leidt ook de familiale Vlerick Group en enkele participaties van die investeringsmaatschappij, zoals de textielspelers UCO en BIC Carpets. En hij vindt nog de tijd om het Festival van Vlaanderen voor te zitten.

De volgende generatie treedt inderdaad aan. Ik blijf wel bestuurder van UCO. Philippe Vlerick

Stilaan maakt hij echter plaats voor zijn kinderen. Zijn jongste zoon David is onlangs benoemd tot bestuurder bij UCO. Die zit ook al een tijd in de leiding van Vlerick Group. De jurist en analist was eerder aan de slag bij onder meer de Zwitserse bank UBS en het investeringsfonds 3i. ‘De volgende generatie treedt inderdaad aan’, beaamt vader Vlerick. ‘De voorwaarde was wel dat David eerst elders zijn sporen zou verdienen. Ik blijf trouwens bestuurder van UCO.’

De oudste zoon Michael schopte het tot doctor in de filosofie en doceert aan de universiteit van Tilburg. Al is doceren een passie, hij is eveneens vertrouwd met de zakelijke wereld. Hij is bestuurder van het familievehikel Midelco en van CBC, de Waalse KBC-dochter.

Philippe Vlerick heeft ook twee dochters. Elisa studeerde onder meer rechten en zit na een loopbaan bij het advocatenkantoor Allen & Overy en bij de Zwitserse inspectie- en verificatiegroep SGS in het team van Vlerick Group. Barbara, ook een juriste, is business development manager bij de koerier Deliveroo in België. Ook zij heeft een gevarieerde loopbaan.

Mijn vervanging bij KBC is helemaal niet aan de orde. Ik ga nog niet met pensioen. philippe vlerick captain of industry

Volgens vader Vlerick nemen zijn kinderen mettertijd waarschijnlijk meer mandaten op. ‘Maar er zijn geen vaste data afgesproken. Het is rustig opbouwen. Mijn vervanging bij KBC is helemaal niet aan orde. Ik ga nog niet met pensioen.’