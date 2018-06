Philippe Vlerick machtigste bestuurder

Om de twee jaar stelt De Tijd een klassement op van de bestuurders van ondernemingen die op de Brusselse beurs noteren. Dit jaar gaat het om 124 vennootschappen. De betrokkenen krijgen punten naargelang de omvang van het bedrijf waarin ze zetelen en de rol die ze spelen. Zo weegt een voorzitter van de raad van bestuur of een CEO zwaarder dan een gewone bestuurder. En krijgt een bestuurder bij een Bel20-bedrijf meer punten dan zijn evenknieën in kleinere bedrijven.

Vijf mandaten

Philippe Vlerick is dit jaar de primus inter pares . Niet minder dan vijf mandaten – het wettelijke maximum bij beursgenoteerde bedrijven - staan op zijn naam. Hij is ondervoorzitter van KBC en heeft daarnaast zitjes bij het biotechbedrijf Thrombogenics, de fotodienstengroep Smartphoto, gasttankerrederij Exmar en koeltorenbouwer Hamon.

Vijf vrouwen

Als topvrouw van het consultingbedrijf Altran in België is ze één van de zeven nieuwkomers in de top-20. Bij de andere zitten onder meer Marc Coucke (18e) en Koen Hoffman, de CEO van de vermogensbeheerder Value Square (en ex-CEO van het beurshuis KBC Securities). Hoffman nam mandaten op bij de farmagroep Mithra, farmaleverancier Fagron, de fruit- en groentenreus Greenyard en het biotechbedrijf MDxHealth.