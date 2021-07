Phoebe Philo, de patroonheilige van de tijdloze vrouwenmode

De Britse modeontwerpster Phoebe Philo keert na drie jaar afwezigheid terug met haar eigen modemerk.

Een van de meest langverwachte comebacks in de modewereld is een feit: Phoebe Philo is terug. Sinds haar vertrek bij het luxemerk Celine (toen nog met accent) wordt de Britse modeontwerpster steevast genoemd bij elke belangrijke vacature in de modewereld, inclusief die bij Chanel na de dood van Karl Lagerfeld. Maar Philo past voor een nieuwe job als creatief directeur bij een groot modehuis, liet ze maandag weten. Ze gaat voluit voor een eigen modelabel, deels met de hulp van haar voormalige werkgever, de luxegroep LVMH.

Wie nog nooit van Philo gehoord heeft, heeft haar stempel op de mode wellicht wel gezien. Van wijde broeken met sneakers tot oversized hemden met manchetknopen of cameljassen: allemaal hebben we ze te danken aan de 48-jarige, eerder schuchtere ontwerpster. Hoewel ze sociale media, interviews en grote evenementen mijdt, wist ze vrouwen wereldwijd aan te spreken via haar kleren, die de nadruk leggen op comfort en authenticiteit.

Na haar studies aan het Central Saint Martins College of Art and Design in Londen ging Philo eerst aan de slag bij het Franse modehuis Chloé, waar ze de assistente van haar klasgenote Stella McCartney was. Drie jaar later volgde ze haar op als creatief directeur, wat ze tot 2006 bleef.

Maar het was pas in haar tien jaar als creatief directeur bij het luxemerk Celine dat ze echt naam maakte als cultfiguur en patroonheilige voor de moderne vrouwenmode. In de nasleep van de financiële crisis van 2008 maakte ze met haar minimalistische en tijdloze collecties van het ingedutte Celine een van de populairste modemerken en van zichzelf een van de meest geliefde ontwerpers ooit. Toen ze er drie jaar geleden haar vertrek aankondigde, steeg de vraag naar haar ontwerpen op de luxemarktplaats The RealReal in een klap met 42 procent.

Meer details in januari

Voor haar grote schare fans wereldwijd is Philo's comeback heugelijk nieuws, al moeten ze voor meer details wachten tot januari. Philo liet enkel weten dat ze 'kleding en accessoires van uitzonderlijke kwaliteit en design' wil ontwerpen. 'Het is zowel opwindend als ongelooflijk geruststellend om weer in mijn studio te zijn en dingen te creëren', zei ze in een aankondiging. 'Ik kijk er erg naar uit om weer in contact te komen met mijn publiek en ook nieuwe mensen aan te spreken.'

Naar verwachting zal haar modelabel - dat de naam Phoebe Philo kreeg - vanuit Londen opereren, waar Philo samen met haar man, de kunsthandelaar Max Wigram, en haar drie kinderen woont. De luxereus LVMH, waar ook Celine onder valt, neemt een minderheidsbelang, al is onduidelijk hoe groot dat is. Andere aandeelhouders zijn er niet, waardoor Philo te allen tijde het laatste woord heeft.

Voor LVMH is het een interessante investering op een moment dat de modewereld op zoek is naar een nieuwe identiteit na de coronapandemie. Topman Bernard Arnault, de derde rijkste mens ter wereld, noemde Philo in een reactie 'een van de meest getalenteerde ontwerpers van onze tijd'. 'We kennen en appreciëren haar al lang', zei hij. 'Haar magnifieke creaties hebben bijgedragen aan het succes van de groep. Ik ben vereerd om samen met haar op haar ondernemersavontuur te vertrekken.'