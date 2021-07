'Pingdemic' geeft Britse werkgevers kopzorgen

Het geluid weerklinkt deze dagen veelvuldig in de Britse huishoudens. Dat de Britten sinds 19 juli - 'Freedom Day', aldus premier Boris Johnson - geen coronarestricites meer kennen, terwijl er toch nog veel virus circuleert, doet de app op hol slaan. Door die combinatie van veel mobiliteit en veel virus - het VK kent zo'n 50.000 besmettingen per dag - zorgt er ondertussen voor dat meer dan 1,7 miljoen van de 67 miljoen Britten thuis in quarantaine zitten.

Lege rekken

In onder andere de horeca en kledingwinkels wordt eveneens steen en been geklaagd over het personeelstekort. Sommige zaken moeten tijdelijk sluiten omdat te veel personeel een 'ping' heeft ontvangen. En ook in de logistiek en de industrie is het alle hens aan dek. In de Britse pers verschijnen berichten over afgelaste treinen, onbezorgde post, lege tankstations en aangepaste shiften. Sommige wanhopige bedrijfsleiders vragen hun personeel ondertussen de richtlijnen te negeren.