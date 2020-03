Politie gaat ex-Proximus-topvrouw Leroy verhoren

De politie gaat ex-Proximus-topvrouw Dominique Leroy de komende weken verhoren over haar dossier van mogelijk misbruik van voorkennis. Het parket bevestigt aan De Tijd dat het gerechtelijk onderzoek bijna klaar is.

Het gerechtelijk onderzoek naar mogelijk misbruik van voorkennis met de verkoop van aandelen door ex-Proximus-topvrouw Dominique Leroy loopt na maanden onderzoek op zijn laatste benen. In het dossier vonden in september vorig jaar huiszoekingen plaats, zowel in het bureau als de privéwoning van Leroy.