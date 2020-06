Precrisisdeals houden markt gaande

De markt voor kapitaaloperaties en overnames leefde onlangs weer op, enkele weken na de coronaschok. Het lijkt evenwel slechts een overgang naar een ander soort markt in het najaar: die van de probleemdossiers.

Douwe Egberts dat met glans naar de Amsterdamse beurs terugkeerde, de internetreus Amazon die met de vingers in de neus 10 miljard dollar ophaalt tegen bodemrentes... De kapitaalmarkttransacties volgen elkaar in sneltempo op en je zou bijna vergeten dat de coronacrisis in vele delen van de wereld nog altijd woedt.

De jongste weken waren er ook in ons land tal van dergelijke transacties. Denk maar aan kapitaaloperaties van de vastgoedbedrijven VGP, Aedifica en Immobel of de kapitaalronde van het biotechbedrijf Argenx. Bij die laatste operatie was de vraag zo groot dat het bedrijf drie keer meer ophaalde dan verwacht.

Is de crisis dan al verleden tijd voor de beleggers? 'Ik denk dat het iets te vroeg is om dat te besluiten', zegt Dirk Meeus, de topman van de Belgische tak en hoofd fusies en overnames van het zakenadvocatenkantoor Allen & Overy. 'Een aantal transacties van de afgelopen weken - of het nu kapitaalmarktoperaties of overnames zijn - zijn nog uitlopers van deals die al langer voorbereid werden.'

Komt daar ook nog bij dat tal van die operaties doorgaan in coronabestendige sectoren die beleggers niet afschrikken, zoals e-commerce, IT, vastgoed, biotech of farma. De verkoop van het softwarebedrijf Corilus aan Gilde en de instap van het Amerikaanse fonds Avista in Vision Healthcare illustreren dat. Ze gebeurden bovendien nog aan hoge waarderingen - in een markt waarin verkopers nog (sommige van) hun voorwaarden kunnen opleggen.

Dries Hommez, vennoot bij het advocatenkantoor Stibbe, beaamt de vaststelling van Meeus. Hij ziet de dealstroom de komende maanden evenwel wat terugvallen. 'De jongste maanden werden weinig nieuwe verkoopprocessen opgestart. Er zullen wellicht minder deals zijn in het derde kwartaal', voorspelt hij. Meeus is iets optimistischer op dat vlak.

Noodoperaties

Richting het einde van het jaar zien de twee zakenadvocaten - bijgetreden door verschillende andere dealmakers - de markt wel weer opleven. Met wel een belangrijke kanttekening: er zullen veel meer verkoopprocessen zijn die 'van moeten' zijn. Lees: bepaalde bedrijven gaan niet anders kunnen dan zichzelf - of een divisie - in de etalage te zetten om zich te redden. Of zullen een noodkapitaalverhoging tegen een grote korting op poten moeten zetten om geld in te zamelen.

In die markt zullen kopers domineren en hun voorwaarden kunnen opleggen. Nu al leggen ze in de overnamecontracten clausules op waarin de prijs van de overname nog kan fluctueren naargelang de evolutie van de resultaten van het overgenomen bedrijf.

'De enige investeerders die dat kunnen doorkruisen, zijn de private-equityfondsen', meent Hommez. 'Die zitten wereldwijd op een berg aan geld die ze binnen een bepaalde termijn moeten investeren en hun fondsstructuren dwingen hen ook voor een bepaald tijdstip opnieuw te verkopen. Dat leidt tot een enorme investerings- en desinvesteringsdruk en dus tot deals.'