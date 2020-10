Raad van State serveert Eurostadion finaal af

Het Eurostadion moest een nieuw voetbalstadion worden waar wedstrijden van het EK voetbal in 2020 gehouden zouden worden. De nieuwe voetbaltempel zou er komen op parking C van de Heizel. Die grond is eigendom van de stad Brussel - een van de trekkers in het dossier -, maar ligt in de Vlaamse gemeente Grimbergen.