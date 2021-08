Racen in Zolder of Spa-Francorchamps: een snelle guilty pleasure

Racen wint aan populariteit bij ondernemers groot en klein. Niet gehinderd door dreigende flitsboetes en trajectcontroles laten ze hun bolides knallen op de circuits van Zolder en Spa-Francorchamps. ‘Aan die motor van 600 pk heb je op de openbare weg helemaal niets.’

Een bewolkte donderdagvoormiddag in Zolder. Op het circuit is het nog stil. Achter de pitstraat verraden vrachtwagens met felgekleurde opleggers en een parking vol sportwagens dat daar snel verandering in komt. Een honderdtal mensen zijn naar hier gekomen voor de open circuitdag. Ze willen op legale wijze eens goed het gaspedaal van hun gespierde auto intrappen.

In de pitstraat treffen we Alex Biddeloo. De Antwerpse ondernemer in professioneel gereedschap maakt zich klaar om in zijn BMW M2 CS te stappen. Zijn dealer in Turnhout heeft de auto naar Zolder gebracht en startklaar afgeleverd in de pitbox. Straks, als het racen erop zit, neemt hij de bolide weer mee terug naar Turnhout en maakt hij hem klaar voor Biddeloo’s volgende racedag.

Biddeloo racet al sinds de jaren negentig. ‘Voor mezelf, maar ook voor mijn klanten. Het is een leuke manier om relaties te onderhouden’, zegt hij. Waarom hij er destijds mee begonnen is? ‘Toen was er nog geen Playstation, hè!’

En dan is het al tijd. Ik vraag of hij het goed vindt als ik hem tijdens de rit nog wat vragen stel. ‘Zeker, doe maar’, zegt Biddeloo vanonder zijn racehelm. Twee minuten later staan de stoplichten op groen en trekt een bont gezelschap racewagens zich op gang. De M2 van Biddeloo, een paar Porsches, een Lamborghini, een zeker veertig jaar oude BMW-oldtimer, en een opgevoerde Citroën C1 die zonder bestickering als stadsautootje zou kunnen doorgaan.

Eenmaal op het circuit is na anderhalve bocht duidelijk dat ik geen vragen zal stellen. De motor brult. De kuipstoelen bewijzen dat de hoge zijwanden er niet voor de show zitten. De bodemplaat schuurt over de curbstones als Biddeloo een bocht afsnijdt. Remmen gaat met zo’n kracht dat een gemiddelde maag daar tot diep in de avond last van heeft. De minste onregelmatigheid in het asfalt wordt via de strakke vering rechtstreeks aan de inzittenden doorgegeven.

Na drie helse ronden moet er worden getankt. Pitstraat in, eerste weg rechts en daar staat op de parking een klassieke tankzuil. Tijd om op adem te komen. ‘Ging jij niet nog wat vragen stellen?, zegt Biddeloo grijnzend terwijl hij zijn helm afzet.

Machiels Match Box

De populariteit van open circuitdagen, waarop mensen met hun eigen auto mogen racen, is de afgelopen jaren flink toegenomen. Bij semiprofessionele coureurs in zuivere circuitauto’s. Bij automerken die hun klanten het uiterste uit hun daily ride laten halen. Maar ook bij jonge gasten met een Seat Leon met nummerplaat.

Een helm en 90 euro volstaan voor een uurtje rijden op het circuit. En je moet een afstandsverklaring tekenen. Daarmee verklaart de bestuurder dat hij zelf verantwoordelijk is voor eventuele schade. Met een bedrijfswagen bent u niet welkom: leasingmaatschappijen verbieden het gebruik ervan op circuits en voor races.

Helemaal losgaan zit er ook niet in: ook circuits hebben omwonenden. En dus gelden er geluidsnormen. Alleen op donderdag en tien weekends per jaar zijn er geen limieten. De rest van het jaar zijn de luidruchtigste wagens niet welkom.

Dat de populariteit groeit, blijkt ook uit de businessclub die vorige maand op het circuit van Zolder werd geopend. Machiels Match Box zit op een verdieping in de controletoren van het circuit. Trekker van de club is Louis Machiels, die net het CEO-schap van het familieconglomeraat Machiels Group (vastgoed, milieubeheer en hernieuwbare energie) heeft geruild voor het voorzitterschap. Dat geeft hem extra tijd voor zijn grote hobby, de racerij, verklaarde vorige week nog in De Tijd.

De uitlaatklep die hem fris houdt, moet nu ook een uitstekende netwerkplek worden. ‘Je komt op en rond het circuit heel wat ondernemers tegen waar je veel van kan leren.’ Alleen al deze zomer passeerden in de nieuwe businessclub op het circuit zo’n 500 gasten. Racende ondernemers zijn er genoeg: van de bouwfamilie Kumpen en de ex-wielrenner en autoverkoper Tom Boonen over Lieven Vanlommel (Foodmaker) tot veteranen als Christian Dumoulin (Koramic) en Guido Dumarey (Punch Powertrain).

Iedereen komt met min of meer dezelfde verklaring voor de groeiende populariteit van de particuliere racerij: ‘Op de openbare weg gaat dat al geruime tijd niet meer straffeloos.’

‘Een BMW M5 of een Mercedes-AMG E heeft tegenwoordig al snel 600 pk of meer. Daar kan je op de openbare weg helemaal niets mee’, zegt Hans Van De Ven. Hij is eigenaar van de Motorsportschool Zolder, die al meer dan twintig jaar trackdays organiseert. ‘Mensen die de mogelijkheden van hun nieuwe sportwagen toch eens helemaal willen uittesten, komen al snel op het circuit terecht.’

Bloedsnelle BMW’s

Een zomerse namiddag op het circuit van Spa-Francorchamps. BMW presenteert voor een select kransje goede klanten de gloednieuwe coupé 4. Na de presentatie mogen de gasten een paar rondjes op het formule 1-circuit rijden in enkele van de snelste auto’s die de Duitse autobouwer op dat moment verkoopt.

Van De Ven leidt een ‘treintje’ van een vijftal bloedsnelle BMW’s. Hij rijdt voorop, bepaalt het tempo en kijkt vooral in zijn achteruitkijkspiegel of de chauffeurs achter hem een beetje kunnen volgen. ‘Verder naar links. Veel verder naar links. Je mag het hele circuit gebruiken. Daar is voor betaald’, zegt hij even aanmoedigend als berustend door de walkietalkie tegen een achterblijver.

De bedoeling is duidelijk: dealers speuren naar klanten die de interesse en de middelen hebben om een sportievere versie van een model te kopen, ze nodigen die uit voor een trackday, en na een dagje circuit hopen ze dat die bestelling van een M of AMG een stap dichterbij is.

Ondanks stevige elektrische offensieven wedijveren premiummerken ook nog altijd stevig met elkaar als het gaat om wie de snelste of de krachtigste sportieve versie van een standaardmodel kan maken. Vooral bij Mercedes-Benz en BMW zijn de sportieve divisies, respectievelijk AMG en M, snel gegroeid. Ze hebben de status van aparte dochterbedrijven gekregen.

Intussen bestaat van elk model een sportieve AMG- of M-variant, in mildere of uitgepuurdere uitvoeringen. BMW M gmbh verkocht vorig jaar ondanks de coronacrisis 6 procent meer sportauto’s. Wereldwijd ging het om bijna 145.000 M’s: bijna een vertienvoudiging in tien jaar tijd. België blijft niet achter in die trend. Alleen al in de eerste zes maanden van dit jaar verkocht BMW 840 M-auto’s in ons land. Auto’s met een AMG- of M-badge zijn al snel drie tot vier keer zo duur als een basisversie, en dat betekent steevast ook hogere marges voor de merken.

Dure races

Wie eenmaal is verkocht, keert telkens opnieuw terug naar Zolder of Spa-Francorchamps. Of gaat eens een rondetijd neerzetten op een van de fameuze buitenlandse circuits, met de legendarische Nürburgring - op amper twee uur rijden van Luik - als absolute topper.

De volgende stap zijn aparte races voor identieke auto’s. Voor Porsche is er al geruime tijd de GT3-cup. Voor iets minder gefortuneerde liefhebbers is er de Citroën C1 Racing Cup. En sinds dit jaar is er een competitie voor de BMW M2.

‘Maar,’ zegt Van De Ven, ‘zulke competities zijn voor veel mensen een stap te ver. Want als je daaraan meedoet, wil je natuurlijk winnen. Het risico dat je op de vijfde of zesde plaats eindigt, vindt niet iedereen leuk.’ Dat verklaart wellicht het succes van de trackdays op de Belgische circuits en de moeite die organisatoren hebben om voor competities als de BMW M2 CS Racing Cup genoeg deelnemers te vinden.

Racen is niet goedkoop. Uitgaande van twee rijders per auto kost een seizoen in de M2 CS Racing Cup 40.000 tot 50.000 euro. Dat is inclusief de afschrijving en het onderhoud van de auto, banden, brandstof en inschrijfgelden. Dat is niet voor iedereen weggelegd.

Maar dat hoeft geen beletsel te zijn, bewijst Pieter Vanhees. Hij is zelfstandig garagehouder in Bilzen, waar hij de steun en toeverlaat is van bezitters van auto’s uit de Volkswagen-groep: Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Hij duikt regelmatig op op de trackdays van Zolder, maar gaat ook graag naar vergelijkbare dagen op buitenlandse circuits. ‘Het is wel tricky, hoor’, zegt hij. ‘Alle risico’s zijn voor jou: je bent niet verzekerd. Nog los van de schade kost het op de Nürburgring 1.500 euro per kwartier dat het circuit stilligt omdat jij moet worden getakeld.’

Een liefde voor snelle auto’s heeft Vanhees altijd gehad. Dat blijkt ook uit zijn collectie. Als ‘daily ride’ heeft hij een Audi RS4 Avant met 470 pk. Verder zijn er een Golf GTI - zijn eerste auto - en een Volkswagen Corrado VR6. Nieuw zijn ze niet, maar ze staan garant voor veel rijplezier. Een jaar of vier geleden ging Vanhees voor het eerst naar een trackday: ‘Ik kan behoorlijk goed rijden: bij het karten ben ik altijd met de besten mee. Met de Golf durf ik bochten snel te nemen, maar met die Audi RS4 ben ik toch voorzichtiger.’

Ook Vanhees heeft de populariteit van de trackdays en de circuits zien groeien. ‘Dat komt vooral door die jonge gasten. Vroeger kocht je wat je kon betalen. Nu zie je heel jonge gastjes die bij de bank 40.000 euro lenen, gedekt door hun ouders. De verzekering staat op de naam van de mama. Dan zie je jongens van 20, 21 jaar met auto’s die 400 à 500 pk hebben. Met 300 pk, wat een paar jaar geleden indrukwekkend was, lachen ze nu.’