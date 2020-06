Racismeprotest jaagt schokgolf door bedrijfsleven

Het protest tegen racisme en discriminatie van minderheidsgroepen is in geen tijd uitgegroeid tot een belangrijk thema voor directies en raden van bestuur.

Bedrijven komen onder toenemende druk van de publieke opinie en van het eigen personeel om actie te ondernemen. Dat was de voorbije dagen bijvoorbeeld het geval bij het socialemediabedrijf Pinterest. Twee zwarte vrouwen met een belangrijke publieke functie stapten er onlangs op na klachten over discriminatie en racisme. Aanvankelijk zei Pinterest dat het geen bewijs had gevonden voor de aantijgingen van beide vrouwen, maar dat leidde alleen maar tot een golf klachten van andere werknemers.