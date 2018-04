Recordaantal Belgen start eigen zaak

In ons land hebben vorig jaar 95.000 ondernemers hun eigen zaak gestart. Dat is het hoogste aantal ooit volgens zelfstandigenorganisatie Unizo.

In alle drie de gewesten werd vorig jaar een recordaantal bedrijven opgericht. Vlaanderen telde vorig jaar 52.200 starters (+6%), Wallonië 24.500 (+7%) en Brussel 12.500 (+5%).

Voor het hele land samen gaat het om een toename met 6 procent, zo blijkt uit de Startersatlas, een jaarlijkse studie van ondernemersorganisatie Unizo en handelsinformatiespecialist Graydon.

'De voorbije tien jaar is het imago van ondernemerschap sterk verbeterd, waardoor meer mensen de stap zetten.' Danny Van Assche Topman Unizo

De groei is nagenoeg volledig te danken aan de 58.000 zelfstandigen die vorig jaar een eenmanszaak oprichtten. Dat zijn er 5.000 meer dan in 2016. Het aantal nieuw opgerichte vennootschappen nam met 1,2 procent toe, tot iets meer dan 37.000.

Sterke overlevers

'België heeft letterlijk nog nooit zo veel starters gekend als in 2017', zegt Graydon-onderzoeker Eric Van den Broele. 'Vooral bij consultancy, IT en in de zorg zien we een stevige opmars.'

Een belangrijke vaststelling is dat de overlevingskansen van wie in ons land een zaak begint, relatief hoog liggen. Twee op de drie starters zijn na vijf jaar nog altijd actief. 'Het is een mythe dat starten gelijk staat aan falen', zegt Van den Broele. 'Bovendien is van de overlevers na vijf jaar 91 procent fundamenteel gezond.'

Danny Van Assche, topman van Unizo, is verheugd met het gunstige startersklimaat. 'De sterke conjunctuur geeft een boost aan het ondernemerschap, maar ook het ondernemingsvriendelijke beleid van de regering geeft een extra duwtje. Bovendien zien we dat de voorbije tien jaar het imago van ondernemerschap sterk verbeterd is, waardoor meer mensen de stap zetten.'