Recordbedrag aan kapitaal stroomt naar groeibedrijven

Binnen- en buitenlandse investeerders pompten dit jaar bijna 1,4 miljard euro in jonge Belgische groeibedrijven, het hoogste bedrag ooit en het vijfde record op rij. Dat blijkt uit gegevens van De Tijd.

Elk jaar lijst De Tijd de kapitaalrondes op bij niet-genoteerde Belgische groeiers (start-ups, scale-ups en biotechbedrijven). De jongste jaren zit de financiering van zulke bedrijven stevig in de lift. De recordreeks leidde dit jaar tot een opgehaald bedrag van 1,37 miljard euro. Dat is 40 procent meer dan in 2020 en het vijfde record op rij (zie grafiek). Het cijfer houdt geen rekening met publieke transacties zoals beursintroducties of kapitaalverhogingen van genoteerde bedrijven. Ter vergelijking: in 2016 haalden de Belgische groeiers 319 miljoen op.

De essentie In 2021 is een recordbedrag aan kapitaal voor Belgische groeibedrijven opgehaald.

Almaar meer Amerikaanse investeerders vinden de weg naar Europa, en België.

De koploper is het Brusselse databedrijf Collibra, dat dit jaar 216 miljoen euro ophaalde.

Investeerders zien nog potentieel in de Belgische markt.

Collibra werd bij de operatie gewaardeerd op 5,25 miljard dollar en werd daarmee de eerste Belgische pentacorn - een niet-genoteerd techbedrijf met een waarde van meer dan 5 miljard dollar - en de waardevolste Belgische start-up ooit. In het clubje Belgische miljardenbedrijven, zogenaamde eenhoorns (unicorns), zitten ook de Waalse softwarespecialist Odoo en het webhostingbedrijf Team.blue (ex-Combell). De volgende Belgische unicorns zouden weleens de softwarebedrijven Showpad en Deliverect kunnen worden.

Grotere rondes

Bij de grootste tien operaties van dit jaar werd in totaal 777 miljoen euro opgehaald. Er waren 15 kapitaalrondes van meer dan 20 miljoen. De gemiddelde ronde bedroeg 10 miljoen euro. Ter vergelijking: vijf jaar geleden was de top 10 ‘maar’ goed voor 178 miljoen vers kapitaal en waren er slechts drie kapitaalrondes boven 20 miljoen euro. Showpad, toen de grootste deal van het jaar met een kapitaalronde van 44 miljoen, zou nu pas negende staan.

Schermvullende weergave

‘De rondes worden groter’, beaamt Renaat Berckmoes, vennoot bij de durfkapitalist Fortino. ‘Als een softwarebedrijf vijf jaar geleden 6 miljoen euro ophaalde, was er sprake van een grote ronde. Nu is dat opgeschoven naar 10 à 15 miljoen.’

De waarderingen zijn lager in Europa dan in de Verenigde Staten. Renaat Berckmoes Vennoot bij durfkapitalist Fortino

Er zit veel geld in de markt, stelt hij vast, samen met David Dessers, managing partner van het advocatenkantoor Cresco. Buitenlandse investeerders hebben massa’s geld waarmee ze op zoek gaan naar rendement. Europese en Belgische tech- en biotechbedrijven zijn in hun ogen nog relatief goedkoop.

‘De waarderingen zijn in Europa lager dan in de Verenigde Staten’, zegt Berckmoes. ‘Amerikaanse investeerders komen hier sneller naartoe. Ze zijn bereid meer geld op tafel te leggen. Kijk bijvoorbeeld naar Collibra.’ Investeerders stonden naar verluidt aan de voordeur van het databedrijf te dringen om mee aan boord te komen. Daardoor kon Collibra - net als veel andere start-ups en spin-offs - veel geld ophalen, bovendien tegen een hogere waardering.

Het vertaalt zich in topkwartalen voor de financiering van groeibedrijven. De twee beste kwartalen ooit in ons land werden in 2021 neergezet. In de top 5 van de beste kwartalen ooit staan er drie van 2021. Lees: corona heeft geen negatief effect gehad op de financiering van groeiers, integendeel. Door de pandemie raakte de digitalisering in een hogere versnelling. Veel jonge techbedrijven speelden daarop in om geld op te halen.

Voor volgend jaar staat al één grote operatie in de steigers. Het Waalse biotechbedrijf Univercells bereidt een kapitaalronde van om en bij 100 miljoen euro voor. Het zou de laatste private financiering moeten zijn voor een mogelijke beursgang, die gepland staat in de tweede helft van 2022.

Er is een vliegwiel gezet op de Belgische technologiesector, maar we zitten nog niet op het niveau van Nederland of Zweden. Jurgen Ingels Techinvesteerder

Sterren staan gunstig

Buitenlandse investeerders hebben de weg naar ons land gevonden, tech- en biotechbedrijven kunnen aan aantrekkelijke(re) voorwaarden geld ophalen en in beide sectoren is het ecosysteem matuurder geworden. De sterren staan dus gunstig. Maar kan het nog beter? ‘Het ondernemerschap kan nog beter gestimuleerd worden’, zegt Dessers.