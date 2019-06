Recordjaar voor buitenlandse investeringen in België

Vlaanderen haalde in 2018 de meeste buitenlandse investeringsprojecten binnen: 169 of 26 procent meer dan in 2017. In Brussel nam dat aantal toe met 65 procent tot 61 projecten, in Wallonië met 9 procent tot 48 projecten. De investeringsprojecten waren vorig jaar goed voor 7.363 banen, waarvan 5.366 in Vlaanderen, 1.890 in Wallonië en 107 in Brussel.