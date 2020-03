Regeling rond jaarvergaderingen in de maak

Aandeelhouders fysiek samenbrengen voor een vergadering is in deze coronacrisis onmogelijk. De federale regering werkt daarom aan soepelere regels voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen.

Veel bedrijven bekijken de jongste dagen en weken met hun advocaten welke alternatieven juridisch mogelijk zijn voor hun klassieke aandeelhoudersvergadering. Vele vinden volgens de statuten van de betrokken ondernemingen doorgaans in april en mei plaats. Door de coronacrisis is dat voor veel bedrijven wellicht onhaalbaar.

De tekst - waarvan de details nog uitgewerkt worden - zal allicht bepalen dat aandeelhoudersvergaderingen uitgesteld kunnen worden, op papier (via volmachten) of elektronisch kunnen doorgaan, ook al is dat in de statuten van de betrokken vennootschappen niet voorzien.